Lastra pone como ejemplo la sanidad de Asturias frente a la de Madrid

La portavoz del PSOE en el Congreso y cabeza de lista por Asturias, Adriana Lastra, comparó ayer las respuestas ofrecidas en Asturias y Madrid al COVID-19 para reprochar al presidente del PP, Pablo Casado, la preferencia de su partido por privatizar la sanidad. "Compare usted por ejemplo los resultados de Madrid, tras sus décadas de privatizaciones y desmantelamiento de la sanidad pública, con los de Asturias donde hemos preservado y reforzado la sanidad pública. Compárelo y verá lo que encuentra", expuso Lastra mientras Casado hacía una mueca desde su escaño. "Compárelos y aproveche para sacar conclusiones hacia dónde debemos caminar cara al futuro", mantuvo la vicesecretaria del PSOE, que también cuestionó las críticas del líder popular a la falta de medios para el personal sanitario. "Asumo que el impacto de este virus no fue previsto por nadie. Ni por el Gobierno de España ni por otros; tampoco por la señora Ayuso ni por usted, que ahora dicen que lo vieron venir de lejos, pero no son capaces de explicar porqué no tomaron medidas", expuso.

La portavoz socialista aprovechó su turno en el pleno del Congreso para recordar los reparos del PP a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a la construcción del HUCA. "Decían que son cosas de socialistas, el mismo argumento que utilizaron contra la creación de la UME, que dijeron que no valía para nada. Lo mismo que dijeron cuando se construyó el Hospital Universitario Central, que hoy está sirviendo para salvar vidas", reprochó Lastra. Un oncólogo del HUCA, Herminio González, respondió a través de las redes sociales a las palabras de Lastra. "En el HUCA estamos esperando test para saber quienes estamos infectados y a que nos renueven la mascarilla FPP2 que nos dieron hace tres semanas (?) No ensucien el nombre de nuestro hospital como arma arrojadiza política".