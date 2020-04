Lourdes Encina: "Me niegan la ayuda, dicen que no tenía motivo para cerrar la tienda"

Lourdes Encina, propietaria de una mercería y taller de costura en La Corredoria (Oviedo), lleva desde que se promulgó el decreto de estado de alarma -cuando su local tuvo que cerrar las puertas- enredada en una madeja burocrática. Como muchos otros pequeños comerciantes, solicitó la ayuda por cese de actividad, pero se ha encontrado ya con dos negativas por parte de su mutua para poder cobrar el dinero. La explicación: que no tenía motivo para cerrar. "Pero mi negocio (las mercerías) no está considerada una actividad esencial", protesta, "presenté el real decreto, pero no les valió". Y añade: "Llamé para ver qué documentos tenía que mandar, y la chica que me atendió fue muy amable pero no supo explicarme qué más debía aportar". Todo un enredo.

Tras un primer rechazo, hizo un segundo intento. Esta vez contó con el asesoramiento de la Federación Asturiana de Comercio (FAC). Aportó mucha más documentación, como fotos del negocio, que está dividido en dos zonas. Una dedicada a productos de mercería y otra en la que hace arreglos de ropa, bajos de los pantalones, meterle mano a una manga que esté descuadrada o enmendar el escote de un vestido. También envió más documentos tratando de acreditar que el suyo no era un negocio esencial. "Yo no soy Inditex, ni un taller de costura industrial, dependo de los pedidos de las personas que entran en la tienda", señaló. Pensó que la información iba a ser suficiente, pero el lunes recibió un correo en el que le comunicaban, de nuevo, que las ayudas que había solicitado habían vuelto a ser rechazadas. "Tenía la esperanza de que todo iba a salir bien y que mi solicitud iba a ser aceptada, pero para mi sorpresa me respondieron diciéndome que no podían subsanar mi solicitud y que todo lo que mandé y lo que expliqué no vale, que no había ningún motivo para el cese de la actividad", señala.

Su negocio es joven. Abrió las puertas un 15 de mayo de 2018, es decir, que está a un paso de cumplir dos años de vida. "Empezamos con mucha ilusión y con mucha fuerza, pero también con deudas, porque al principio hay muchas cosas que pagar y que invertir", asegura Encina.

Ahora la mercería y taller de costura está cerrada a cal y canto como otros muchos negocios para evitar la expansión del coronavirus, y Lourdes Encina va a seguir peleando para tratar de conseguir la ayuda económica que se le resiste. "La verdad es que no entiendo nada, quiero que alguien sea capaz de explicarme qué es lo que ocurre", reclama.

"Me entristece mucho, pero no tengo un colchón económico. Ver que tu sueño, tu ilusión y por lo que trabajabas están en las últimas es muy triste", relata. No obstante, no piensa tirar la toalla, y pese a las enormes dificultades con las que se está encontrando -con un negocio joven con las puertas cerradas y con las ayudas denegadas- lanza un mensaje de optimismo. "Después de la tormenta siempre sale el sol", dice.