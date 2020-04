Sin viajeros del mundo al menos hasta el 16 de mayo

A. R.

La Comisión Europea -y eso afecta a España- ha determinado que se prorrogue hasta el 15 de mayo la restricción temporal de viajes "no imprescindibles" desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen. O sea, que a no ser que sean entradas por causa de fuerza mayor, hasta las 00.00 horas del 15 de mayo no habrá visitantes salvo contadas excepciones.