Ryanair, contra las medidas de distanciamiento social

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, ha advertido que la aerolínea irlandesa de bajo coste no está dispuesta a volar si los gobiernos imponen que los aviones dejen sus asientos centrales vacíos por la pandemia del coronavirus. En una entrevista a Financial Times, O'Leary afirmó que en el caso de que se impusieran "algunas medidas de distanciamiento totalmente ineficaces", en estas condiciones "no volveríamos a volar".