El Servicio Marítimo de la Guardia Civil suspende las patrullas por mar

La Comandancia de la Guardia Civil de Gijón suspendió, poco después del inicio del estado de alarma, las patrullas de navegación del Servicio Marítimo Provincial, con base en el puerto de El Musel, destinando al personal al refuerzo de las patrullas terrestres, según ha comunicado a la Delegación del Gobierno el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alberto Llana. Según esta asociación, el personal, que antes hacía turnos de 24 horas, ha pasado a realizar servicios de 12. "Esta decisión, que podría ser entendible en momentos muy puntuales de necesidad, y que divide el personal en patrullas que no llega para componer una tripulación mínima, no parece lógico que se haga de manera continuada y poniendo en riesgo el potencial de servicio ante un posible contagio que afectaría a toda la unidad y no a un grupo estanco, desatendiendo sus misiones principales, tal es la vigilancia de las aguas territoriales, la lucha contra el furtivismo y la contaminación, persecución del contrabando y narcotráfico, entre otras funciones", indica AUGC.

Esta asociación profesional también ha informado a la delegada del Gobierno, Delia Losa, que dos agentes destacados en el servicio de seguridad del aeropuerto han sido destinados a patrullar por los alrededores de la terminal. AUGC no tiene nada en contra de ello, pero llama la atención sobre el hecho de que estas patrullas no son del conocimiento de la Central Operativa de Servicios (COS), con el consiguiente riesgo para la seguridad que ello conlleva.

AUGC ha decidido comunicar estas cuestiones a la Delegada del Gobierno ante la inexistencia de un canal de comunicación de la asociación con el jefe de la zona de la Guardia Civil de Asturias, el coronel Francisco Javier Almiñana Boluda.