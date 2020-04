La Universidad lanzará en una semana el calendario definitivo de exámenes

Una semana. Es el plazo que ha anunciado esta tarde el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, para dar a conocer de manera definitiva el calendario de exámenes para evaluación final del alumnado. Tras un Consejo de Gobierno que se alargó varias horas de "intensa discusión", como reconoció el responsable académico, los estudiantes saben ya que contarán con, al menos un mes de adelanto para conocer cómo serán sus pruebas, que se desarrollarán entre el 13 de mayo y el 2 de junio.

García Granda advierte de antemano que resulta "improbable" que haya evaluaciones presenciales y para los casos en que así se hubiera planteado por los docentes se aportarán las herramientas necesarias para el modelo online. "No habrá incertidumbres ni convocatorias que nos saltemos", declaró el Rector ante la desesperación de los universitarios sobre cómo serán esas pruebas. "Nuestra meta es presentar ese calendario más detallado en una semana", insistió.

Al respecto de la propuesta lanzada el pasado jueves por el ministro de Universidades, Manuel Castells, de un próximo curso "bimodal", con enseñanza presencial y por internet, el máximo responsable de la Universidad asturiana quiso aclarar que la de Oviedo "es una Universidad presencial y aunque estamos aprendiendo mucho, de ahí a transformarnos en una universidad online dista mucho. Todo dependerá de las condiciones postconfinamiento, pero se organizará el curso de la forma más conveniente", aseguró.

Las críticas del alumnado también centraron buena parte de la comparencencia del Rector, por videconferencia. Reconoció que en las últimas semanas "ha habido algún fallo pero responderemos de ello y nos estamos preparando". No habrá, eso sí, devolución de tasas de matrícula porque García Granda da por por hecho que habrá, en una u otra modalidad, evaluación de todas las asignaturas. Lo único que se están planteando desde el Rectorado es una moratoria en el incremento de tasas. "Hay que proteger a los que no puedan completar el curso", declaró a preguntas de este diario.

La petición del titular de Universidades pidiendo a los rectores que consulten a los estudiantes de todas sus decisiones fue respondida desde Asturias con la garantía de Santiago Gacía Granda de que se tiene en cuenta a los chavales: "No nos negamos a la interacción. Cada semana me reúno con la mesa del Estudiantado y una parte del debate en el Consejo de Gobierno de hoy lo han protagonizado ellos", subrayó, al tiempo que quiso aclarar: "El Ministro no habló de mesas de negociación sino de comunicar, de hablar y acordar con los alumnos y así los estamos haciendo porque ellos son el objetivo de la Universidad".

García Granda reconoció asimismo que es lógico que en el contexto actual exista "cierto desorden" porque la Universidad realizó una completa transformación al campus virtual en apenas una semana. "La Universidad de Oviedo está muy por delante de lo que planteó Castells", aseveró en relación a sus capacidad de adaptación a las circunstancias de la crisis del coronavirus.