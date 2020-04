Asturias pide al Gobierno que añada pronto las salidas a la huerta y a hacer deporte

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha hecho un llamamiento a "la prudencia y la responsabilidad" ante la salida de 103.000 niños del desconfinamiento, que tendrá lugar a partir de mañana.

"Nos jugamos mucho", ha afirmado el presidente autonómico tras una visita a las instalaciones del Servicio de Emergencias del Principado, que desde el mes de marzo ha atendido más de 46.000 consultas sanitarias y relacionadas con el coronavirus.

Barbón considera que el respeto a "la regla de los cuatro unos" permitirá avanzar en los niveles de desescalada. Esa regla consiste en "una salida al día, una hora de duración, acompañados de un adulto y a un kilómetro de distancia". También precisó que esa autorización alcanza hasta los niños de 13 años inclusive.

El presidente del Principado adelantó que tiene previsto una ampliación de los colectivos que puedan salir, en la reunión por videoconferencia que tendrá mañana con Pedro Sánchez y el resto de presidentes autónomicos. Propondrá que pueda haber salidas a los huertos y a hacer deporte o caminar, de forma individual, una hora al día.

Barbón si recalcó que estás medidas iniciales de desescalada no pueden aprovecharse "para socializar", empezando por esta primera salida que podrán disfrutar desde mañana los 103.000 niños de hasta 13 años inclusive censados en Asturias. "No quiero pinchar el globo pero la normalidad no volverá hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento efectivo", afirmó.

El plan en el que trabaja Asturias constará de tres fases, como avanzo ayer el vicepresidente Juan Cofiño. Barbón detalló hoy el calendario de esa tres fases, que deberá contar con el visto bueno de las autoridades sanitarias: la primera fase será de mayo hasta el verano, la segunda abarcará hasta el otoño y la tercera hasta finales de año.



48 actuaciones de desinfección en 34 centros de atención sociosanitaria

El SEPA ha realizado 48 actuaciones de desinfección en 34 centros de atención sociosanitaria, que abarcan residencias de mayores, centros de salud y albergues, desde el pasado 27 de marzo. Una labor que Barbón ha querido agradecer en su visita a las instalaciones de La Morgal, que ha tenido lugar este mediodía, en la que estado acompañado por el gerente del SEPA, Óscar Rodríguez.