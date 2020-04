Barrido de pruebas en Cruz Roja por dos contagiados en una planta no aislada

Mientras se agiliza el trámite de pruebas diagnósticas del coronavirus al personal sanitario, a lo largo de este fin de semana parece que el barrido tendrá que priorizar ahora al Hospital de Cruz Roja de Gijón, después de que, según explicó ayer su personal, se detectase en los últimos días a dos pacientes afectados por el virus que habían ingresado por otras patologías no relacionadas y, por tanto, estaban en una planta sin aislamiento ni protocolo COVID-19.

Esta ruptura del circuito de seguridad (las plantas de positivos se aíslan y su personal no rota por ninguna otra parte del hospital, pero sí el del resto de áreas) obligará a realizar pruebas masivas a buena parte de la plantilla y enfermos. La Consejería de Salud, preguntada al respecto por este diario, explicó que "se están realizando los test oportunos y procediendo al aislamiento de los pacientes que lo requieran", por lo que no aclara todavía si hubo algún contagio cruzado.

El personal del hospital, por su parte, se muestra de momento tranquilo: "Es un hospital pequeño y sin urgencias, solo nos llegan las derivaciones de Cabueñes. Debería ser fácil analizar a todo el mundo por si acaso". Sí matizan que por las bajas de algunos compañeros el personal en planta "se mueve más" por el hospital, por lo que esperan que el Sespa dé el visto bueno para que toda la plantilla al completo se someta a la prueba, y no solo los profesionales que hayan tenido un contacto directo con los afectados. Cabe destacar que este hospital concertado está especializado en la atención de pacientes geriátricos, que son un perfil de la población, según los expertos, "difícil de diagnosticar" por no presentar siempre una sintomatología clara. El Sindicato Médico, además, afirma que este tipo de "incidentes" no son tan infrecuentes: "Hace una semana también hubo un positivo de cirugía de Trauma en el HUCA. Es normal que a veces aparezca algún contagio que no te esperas".