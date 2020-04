Brotes verdes en los geriátricos: el Principado confirma la curación de todos los infectados del centro de Piedras Blancas

El Principado confirmó hoy la curación de la totalidad de afectados por coronavirus del centro de ancianos públicos de El Villar (Piedras Blancas, Castrillón), uno de los geriátricos especialmente afectados por la pandemia. Los curados, según las cifras del Principado, ascienden a 50 personas. Hasta el momento, se contabilizan 12 fallecidos por coronavirus del citado centro. "El Servicio de Vigilancia Epidemiológica, en coordinación con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y los profesionales del Área Sanitaria lll, ha tomado muestras a todas las personas infectadas. Mediante pruebas PCR se ha confirmado su curación", asegura el Ejecutivo.

"Aunque actualmente todos los residentes están curados, hay que ser cautos. Nos enfrentamos a un agente muy virulento y hay personas mayores que no han pasado la enfermedad, por eso no vamos a bajar la guardia. No podemos olvidar que son un colectivo muy vulnerable", recalca Ana Guerra, gerente del Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA).

El primer caso positivo fue detectado el 18 de marzo. Seis días después, el 24, la residencia fue intervenida por la Consejería de Salud, que reforzó la plantilla con la contratación de 13 enfermeras y 7 auxiliares. Hoy, para celebrar la buena noticia, una pancarta lucía en los exteriores de El Villar con el siguiente eslogan: "Lo conseguimos, chao bicho".

"La experiencia de trabajar en este contexto nos demuestra la necesidad de que el entorno residencial tenga un soporte de atención a la salud consolidado y claro, el engranaje sociosanitario debe ser una prioridad para el replanteamiento del modelo de atención en las residencias", manifestó también la gerente del ERA.

Guerra quiso también enfatizar la labor de todo el equipo de profesionales, tanto del ámbito sanitario como del sociosanitario, para hacer frente a esta situación, sin olvidar a las propias personas residentes: "Ellas y sus familias han tenido un comportamiento ejemplar".