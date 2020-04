El músico Lecter Bukovsky edita su primer libro, "No soy poeta"

El músico avilesino Lecter Bukovsky ha editado su primer libro. Lo ha escrito durante el tiempo de confinamiento y lo ha perfilado en "tres o cuatro días a tiempo completo". Su título es "No soy poeta (Textos que lo demuestran)" y se compone de 45 poemas y canciones y cien aforismos y pequeños textos con "moralidad, ironía y sarcasmo". El artista define su obra como un trabajo en bruto, es decir, "que es más carbón que diamante, sin pulir". Las temáticas utilizadas son variadas: "Una caja de Pandora", dice. "Principalmente, hablo de los tres temas que mueven el mundo: el poder y el dinero, el amor y la muerte", describe el autor. La publicación ya se puede adquirir a través de la plataforma Bubok en España, Argentina, Colombia y México. "Ya se han vendido algunos ejemplares", apunta. Sobre las presentaciones de su libro, Lecter Bukovsky, alter ego de Valentín Cañibano, no descartará promover alguna que otra de manera online durante el tiempo de la emergencia sanitaria. "Cuando finalice me estoy planteando la posibilidad de hacer un maratón de presentaciones", agregó. La portada del libro es una fotografía de José Antonio Roces durante un concierto del ahora escritor en la "Semana negra", informa Illán GARCÍA.