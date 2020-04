El confinamiento provocado por el estado de alarma para tratar de frenar y controlar el avance del coronavirus ha limitado todos aquellos desplazamientos que no estén justificados o no entren dentro de las excepciones establecidas por el Gobierno. Por lo tanto, es momento de permanecer en casa mientras se produce la desescalada. No obstante, el cierre de las administraciones públicas o la alteración de los horarios de algunos servicios causan dudas entre los usuarios.

Son muchos los usuarios a los que les caducará su Documento nacional de identidad (DNI) durante las fechas en las que dure el confinamiento. ¿Qué ocurre si mi DNI caduca durante el estado de alarma?

El Consejo de Ministros acordó prorrogar durante un año la validez de los Documentos Nacionales de Identidad que caduquen desde la entrada en vigor del estado de alarma el pasado sábado 14 de marzo.

Esta medida viene recogida en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, aprobado este martes en Consejo de Ministros.

"Queda prorrogada por un año, hasta el día trece de marzo de dos mil veintiuno, la validez del documento nacional de identidad de las personas mayores de edad titulares de un documento que caduque desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19", señala el texto legal.

También se indica que "la prórroga de la validez del documento nacional de identidad permitirá que puedan renovarse, conforme al procedimiento actual, los certificados reconocidos incorporados al mismo por igual periodo".



¿Puedo conducir con el permiso caducado?

Los permisos cuyo periodo de vigencia venza durante el estado de alarma quedarán automáticamente prorrogados mientras dure el mismo y hasta sesenta días después de su finalización, establece la DGT.

¿Y qué ocurre si caduca la ITV? En esta información te contamos qué puedes hacer si te tocaba hacer durante el estado de alarma la Inspección Tércnica de Vehículos.

