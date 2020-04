Incumpliendo la norma en el desconfinamiento: las imágenes de las salidas de ayer que han indignado a los ciudadanos

Miles de ciudadanos han denunciado en redes sociales numerosos casos de supuestos incumplimientos en los paseos de los niños, permitidos desde hoy domingo en toda España como primera medida hacia el desconfinamiento.



En algunas de las imágenes, por ejemplo, se puede ver la plaza de Felipe II de Madrid llena de menores con patinetes o bicicletas, en otras, parques plagados también de niños jugando al fútbol, o, incluso, playas como las de Masnou o la Barceloneta -ambas en Barcelona- como si fuera directamente el inicio del verano.



También los adultos aparecen retratados en muchas de las imágenes colgadas, en las se ve a padres y madres hablando en grupo, algunos compartiendo banco o agrupándose también mientras pasean a sus respectivos perros.







Primeras imágenes...

Estaba clarísimo.

Somos un país irresponsable y egoísta. Qué vergüenza. https://t.co/mgtXfpV8Ls pic.twitter.com/R58Mou0ymt — Sara Sálamo (@SaraSalamo) April 26, 2020

Hipocresía: descripción gráfica. Cuando subáis a casa acordaros de hacer la cacerolada, cantar el Resistiré y los aplausos. Gracias por tanto. #irresponsables #niñosenlacalle #COVID19 pic.twitter.com/3XCtKjOLIa — Alberto Ferrer (@Alberto__Ferrer) April 26, 2020

Las dudas del desconfinamiento

Bajotuits haciendo alusión a estas supuestas infracciones, aunque muchos de estos mensajes replican las mismas fotos y vídeos que reproducen momentosA pesar de estas denuncias, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que las recomendaciones para que los niños salieran a la calle este domingo "se están cumpliendo de manera general" y ha dicho que no ha visto las imágenes de aglomeraciones que se están difundiendo a través de las redes sociales.Según la norma, o bien esperan a que su padre o su madre les puedan sacar a la calle, o salen con la persona que les cuida durante ese tiempo de trabajo de los progenitores. En todo caso, tiene que ser alguien que ya conviva en casa con ellos en esas circunstancias.Precisamente en la guía elaborada por el Ministerio de Sanidad se recogen algunas preguntas y respuestas interesantes para afrontar estas salidas. Aquí siguen algunas de ellas.Solo es posible con personas adultas responsables mayores de edad que hayan convivido de forma habitual con el menor o con las personas empleadas del hogar a cargo del menorEs posible, pero no recomendableNO. No está permitido el acceso a espacios recreativos infantiles al aire libre ni a instalaciones deportivasNO. Se debe mantener la distancia de dos metros con terceros. Solo pueden salir juntos los niños/as que habitualmente conviven juntos en la vivienda.NO. Es una salida que no permite el contacto ni la visita a terceros.NO. Es posible saludar y mantener una conversación breve manteniendo la distancia de aproximadamente dos metros y continuar el paseo. NO está permitido formar grupos de personas.NO. No se puede coger el coche para realizar el paseo diario de una hora con menores. Solo se podrá llevar a los niños/as en el coche en el caso de que tengan que acompañar a un adulto para realizar las tareas permitidas por el Estado de Alarma, o para acudir a la asistencia sanitaria.NO. No es necesario el uso de guantes. Cuando salimos a la calle, una limpieza adecuada y frecuente de manos es más eficaz que el uso de guantes. Para la población infantil es complicado hacer un uso correcto, por lo que puede generar más riesgo.Recuerda que, además, en el consultorio de LA NUEVA ESPAÑA respondemos a tus dudas sobre el estado de alarma que se vive en España por el coronavirus.