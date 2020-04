Sánchez planea ampliar el estado de alarma a todo mayo para "pilotar" el desconfinamiento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planea extender el estado de alarma a todo el mes de mayo para "pilotar" la desescalada, los tiempos y las condiciones de la vuelta a la "nueva normalidad", un escenario "gradual" y "asimétrico" en el que quiere tener la última palabra. Esta fue la sensación con la que salieron casi todos los presidentes autonómicos que participaron con Sánchez en la séptima videoconferencia desde que estalló en España la pandemia del coronavirus.

El mantenimiento del mando único en la toma de decisiones es básico para un Gobierno que insiste en los mensajes de "la prudencia" y "la coordinación" entre todas las administraciones para evitar un rebrote de contagios, un escenario tan indeseado como temido. Mientras Canarias pretendía abordar su primera fase de desconfinamiento desde hoy mismo y la Generalitat catalana insistía en reivindicar la tutela del periodo de transición que se avecina, tanto Pedro Sánchez como el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se mostraron ayer firmes en la defensa del control que ha de tener el Estado.

"La responsabilidad de la desescalada la tiene el Gobierno y no vamos a dimitir de esa responsabilidad", llegó a declarar Sánchez ante las presiones, con distintas motivaciones, de diferentes presidentes autonómicos. El Presidente avanzó que mayo será un mes "clave" para determinar la amplitud que pueda tener el estado de alarma, unas palabras esclarecedoras sobre sus planes para una nueva prórroga que, en la práctica, le otorga la competencia para tomar todas las decisiones, de índole sanitaria y de vuelta a una mayor actividad económica.

Las exigencias

El ministro de Salud, Salvador Illa, destacó que las comunidades autónomas tienen ya el documento donde se precisan las capacidades sanitarias que deben ofrecer para la desescalada. Solo cuando el Ministerio compruebe que las autonomías cumplen con esos indicadores tendrán luz verde para iniciar la transición. "Iremos viendo cuáles cumplen", condicionó Illa, quien precisó que los mayores podrán salir a pasear en caso de que finalmente se aprueban los nuevos "alivios" al confinamiento, previstos para el próximo sábado, si no hay antes un repunte de contagios.

Las cuatro "capacidades sanitarias" a cumplir incluyen una serie de exigencias que, en este momento, no cumple ninguna autonomía en su conjunto. Los hospitales deberán disponer del doble de camas de UCI de las que tenían antes de la pandemia y tener incluso espacios "que permitan un incremento de hasta el triple", así como "una garantía de reservas de equipos de ventilación mecánica", además de disponibilidad suficiente de equipos EPI y habilitar circuitos dobles para el uso de contagiados de COVID-19 y del resto de pacientes, una estrategia en la que ya trabajaba Asturias. También se exigirá un papel prevalente a la atención primaria en el diagnóstico precoz del virus, con protocolos de protección para el seguimiento de nuevos casos y también para el personal de los centros asistenciales. Otro requisito consiste en "el diagnóstico de todas las personas asintomáticas con PCR" y la capacidad para aislar a los casos leves en hoteles u otras instalaciones. El Principado tiene habilitado un pabellón en la FIDMA de Gijón, que por ahora no ha sido necesario abrir, pero "su uso no está en absoluto descartado", según recordó Adrián Barbón.

Mascarillas para todos

Las medidas de protección colectiva también figuran en la lista de requisitos que el Ministerio exige para abordar la desescalada "asimétrica". Los gobiernos regionales deberán "reforzar el uso de las mascarillas en la población general, especialmente en los colectivos más vulnerables", plantea el documento remitido ayer a todos los departamentos autonómicos de sanidad.

Barbón se mostró este fin de semana optimista sobre el cumplimiento de esos requisitos: "Espero que Asturias esté en condiciones para cuando el Gobierno dé pasos en firme sobre la desescalada, no sé si a mediados de mayo o finales de ese mes".