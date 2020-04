Colegios e institutos no reabrirán las aulas, y la EBAU, único examen presencial

Los 150.000 alumnos de colegios e institutos asturianos terminarán el curso de forma online, como ya estaba previsto en la Universidad de Oviedo. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplazó ayer a septiembre la vuelta a las aulas y sembró aún más incertidumbre sobre la realización de pruebas presenciales en la enseñanza superior. El socialista solo enumeró tres "excepciones" por los que se reabrirán los centros, cerrados desde el pasado 13 de marzo: para ofrecer "actividades de refuerzo", para que "los niños menores de 6 años puedan acudir en el caso de que sus padres tengan que trabajar presencialmente" y para "realizar la EBAU".

La gran incógnita es: ¿Qué pasa con las universidades? La asturiana, que hará en su mayoría exámenes online, prevé aprobar mañana un nuevo calendario para hacer pruebas tradicionales, aunque el escalado del Gobierno sitúa a la Universidad en el mismo grupo que los centros escolares y solo permite su apertura a partir del 10 de mayo para hacer tareas administrativas o de desinfección. El Rectorado mantuvo cautela sobre qué decisión tomará, a la espera de consultar a la CRUE y a Sanidad.

En la resolución sobre el final de curso, cuyo contenido se publicará en los próximos días en el Bopa, la Consejería de Educación ya pedía a los centros que adaptasen hasta el 30 de junio la programación docente a las clases a distancia. El anuncio de ayer de Pedro Sánchez viene a confirmar lo que tanto profesores como alumnos se olían: que no iban a poder pisar las aulas. El deseo, no obstante, de la Ministra Isabel Celaá era que los estudiantes, al menos los de 2º de Bachillerato, retomasen las clases presenciales por unos días. Podrán hacerlo de manera voluntaria, junto a los de 4º de ESO, en la segunda fase (nunca antes del 25 de mayo) pero con asistencia alternas para no llenar las aulas.

La Consejería de Educación concretó ayer que la promoción y titulación del alumnado de Secundaria y Bachillerato "se podrá flexibilizar sin tener en cuenta las limitaciones que afecten al número de materias no superadas". Esta decisión, dice la resolución, se adoptará "de manera colegiada por el equipo docente, en función de la situación del alumnado, los resultados de la primera y segunda evaluación, y las tareas realizadas durante el tercer trimestre del curso"..

El Presidente concretó que en la fase 1 del plan de desescalada, que empezará el 10 de mayo, tanto centros educativos como universidades "abrirán para su desinfección, acondicionamiento y el trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y personal auxiliar". También retomarán su actividad los laboratorios universitarios. En la fase 2, contemplada para finales de mayo, se permitirá que estudiantes que necesiten clases de refuerzo puedan acudir a los colegios, al igual que alumnos de Infantil por motivos de conciliación familiar. "Si estamos planteando una nueva normalidad, van a existir problemas de conciliación, porque habrá padres que irán a trabajar y no podrán dejar a los niños con los abuelos, porque son un colectivo vulnerable", explicó.