El examen presencial en la Universidad debe ser "excepcional", afirma el Principado

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, mandó ayer un mensaje de "tranquilidad" a los estudiantes universitarios, dado que "el curso acabará en los plazos establecidos, tanto en docencia como en evaluación". "Nadie debe dejar de graduarse por el COVID-19", insistió durante su comparecencia ante el grupo de trabajo creado en la Junta General del Principado para evaluar la pandemia del coronavirus. El Consejero recordó que las recomendaciones pasan por realizar exámenes online, puesto que la situación a corto plazo "es incierta", y las pruebas presenciales deberán ser "excepcionales".

La Universidad de Oviedo celebrará hoy un Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar el nuevo calendario académico que permitirá prolongar los exámenes presenciales hasta finales de julio. No obstante, el plan de desescalada de Pedro Sánchez no contempla, al menos hasta el 30 de junio, la posibilidad de abrir las universidades para hacer pruebas en las aulas. Tan solo contempla como excepción la EBAU. Por eso, "los esfuerzos deben concentrarse en una evaluación telemática", remarcó el Consejero, que alabó la "rápida transición" de la Universidad de Oviedo en el "despliegue de capacidades tecnológicas y pedagógicas no presenciales". La institución evaluará, según datos provisionales, el 92,3% de sus asignaturas a distancia.

Por otro lado, Asturias compensará al alumnado universitario que no pueda completar este curso por culpa del virus. El Ministerio de Universidades y las comunidades autónomas estudian qué medidas adoptar para que la crisis no perjudique a las trayectorias académicas de jóvenes que acrediten, por ejemplo, no tener ordenador o una buena conexión a internet, o estar contagiados. A falta de una decisión final, los gobiernos regionales barajan devolver o prorrogar la matrícula de las materias afectadas o congelar la convocatoria de exámenes de esas mismas asignaturas. La Consejería de Ciencia, según expresó la directora general de Universidad, Cristina González, que participó en la reunión, apoya estas medidas, cuyo coste económico cree que será asumible en colaboración con la institución académica asturiana.