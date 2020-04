Zumba virtual, la 'terapia' anti-estrés en tiempos de coronavirus

Un ''terremoto de energía'', así podríamos describir en pocas palabras a Ronald Delgado. Este bailarín y instructor de zumba de 26 años ha sido para muchos ovetenses la solución a las aburridas tardes de confinamiento.

Tras la declaración del estado de alarma, Ronald que trabaja para la Escuela de Danza Lia y para el gimnasio Dreamfit de Oviedo se vió obligado a reinventarse. ''Un día me dije voy a dar una clase en directo a ver que pasa'' comenta el jóven. Lo que no esperaba es que fuera todo un éxito entre sus habituales alumnos y alumnas.

Desde ese día Ronald ha instruido sesiones gratuitas de zumba en su perfil de instagram, varios días a la semana a las 18:30H niños, padres e incluso abuelos se conectaban a sus directos para pasar un buen rato y sudar como nunca. ''Dar clase en el confinamiento es la mejor idea que he tenido. Me encanta ver como la gente se entretiene. Después de las sesiones hay padres que me pasan fotos y vídeos, he llegado incluso a ver abuelos siguiendo mis pasos''.

Aparte de los dos centros mencionados Ronald también da clases en el Tartiere Sport y Ohana Dance Studio. ''No cobro por las clases, todo lo que he hecho durante la cuarentena ha sido gratuito. Me llena muchísimo poder ayudar a la gente y es una satisfacción muy grande ver como se lo pasan con mis sesiones, eso es lo único que me importa.'' declara Ronnie, como le llaman muchos de sus conocidos.

Los directos suelen ser sesiones de media hora pero Ronald ha incorporado en su perfil el enlace a la plataforma gratuita ZinStudio donde sube clases de una hora entera. Si aún no tienes planes para este fin de semana estás de suerte: hay cuatro clases programadas para el viernes y sábado.