La receta de hamburguesa de merluza que te hará comer más pescado en pocos minutos

Seguro que preguntes a quién preguntes es muy difícil que alguien te llegue a confesar alguna vez que no le gustan las hamburguesas. Aunque, obviamente, hay platos para todos los gustos. Sin embargo a la vez en ocasiones también es muy complicado hacer que los niños se coman el pescado. Por todo ello siempre está bien bucear en internet para intentar encontrar recetas que (siendo fáciles de hacer) puedan aportar algo más de variedad a tus menús semanales.



En esta ocasión te traemos una hamburguesa de merluza y gambas que a buen seguro va a hacer que todos en casa coman más pescado.



La receta cumple dos características básicas: es más o menos sencilla de hacer y se puede afrontar sin gastar mucho dinero ni en ingredientes ni en maquinaria compleja que no tengas en tu cocina.



Lo primero, como siempre, los ingredientes: para elaborar esta receta (cuyo vídeo te dejamos tras estas líneas) sólo vamos a necesitar 250 gramos de merluza, 100 de gambas, una cebolla dulce, un huevo campero, eneldo, ajo en polvo y sal.



La elaboración no podía ser más sencilla. Y en el vídeo de la cuenta en la que los seguidores del movimiento real food te explican cómo actuar (y en donde te proponen otras recetas también sanas) puedes ver todos los pasos para que no te pierdas. Primero picamos la cebolla y la reservamos. Luego el pescado. Batimos el huevo con el ajo, el eneldo y la sal y luego lo mezclamos todo y lo metemos en el horno. Ojo porque no tarda mucho.



En total son 20 minutos de horno pero deberás darle la vuelta a los 10 minutos. Si lo prefieres también puedes hacerlo en la sartén. Luego sólo te quedará presentarlo como una auténtica hamburguesa con su pan de hamburguesa y sus salsas, ojo, no te pases con las salsas que a veces son demasiado sabrosas.