Los regalos que triunfan el Día de la Madre en tiempos de coronavirus

Ni el coronavirus ha podido con esta celebración que, con el peso de la distancia parece que se ha tornado, quizás, un poco más emotiva que en ediciones anteriores. Al menos no del todo. Son muchas las empresas asturianas que no han tardado en ponerse las pilas para adaptarse a estos tiempos y garantizar que cientos personas puedan sorprender a una de las personas más importantes de sus vidas: su madre.



Las madres asturianas no se quedarán sin regalo. Y el pequeño comercio tendrá un respiro en esta crisis. Los hijos y los comerciantes han agudizado el ingenio para que el domingo sea un día especial, más especial de lo esperado, por desgracia, debido al confinamiento, pero seguirá siendo el Día de la Madre y ellas seguirán recibiendo los regalos de sus hijos. El tipo de detalle, pese a la situación actual, no varía respecto a otros años: flores, ropa y complementos y dulces. Lo que sí cambia es la costumbre de reunirse para celebrar, normalmente alrededor de una mesa, aunque las madres no se quedarán sin su plato favorito.



Las floristerías no han querido perder el poco alivio económico que les puede suponer esta celebración, así que muchas de ellas están trabajando por teléfono, con las tiendas cerradas, para llevar un poco de alegría a las casas el domingo. "Nuestras flores son el vehículo de tus sentimientos", dicen en 4Febres, una de las clásicas de Oviedo en cuanto a flor fresca y plantas. Javier de la Roza, su propietario, explica que están recibiendo pedidos por teléfono y asegura que "la responsabilidad sanitaria es compatible con nuestro servicio a domicilio". Lo mismo han hecho en El Invernadero, especialistas en flores secas y en centros. Llevan días trabajando a puerta cerrada y por turnos para mantener las medidas de seguridad y hacer felices a las madres.





Sandra Solís, propietaria de la tienda de ropa y complementos El Antiguo Iriarte, en el casco histórico de Oviedo, piensa igual. Han recibido muchos pedidos de clientes habituales que quieren hacer un regalo a sus padres. "Además, aunque la tienda esté cerrada desde el 14 de marzo, este trabajo para el Día de la Madre, que económicamente no supone mucho, también nos ayuda a nosotras a alejarnos un poco de la dura realidad".

En el caso de las comidas, los restaurantes ovetenses también quieren sumarse a la celebración. Hay opciones variadas, como la cocina tradicional de El Ferroviario o los menús de La Taberna del Zurdo. Los restaurantes trabajan con el personal mínimo para poder atender pedidos y que las madres puedan disfrutar en su día de una comida muy especial.