Cita previa, mascarillas y guantes para ir a la peluquería

Tintes, cortes de pelo, planchas, depilación, arreglo de barbas.... Las peluquerías, centros estéticos y barberías podrán abrir mañana, lunes, y por eso la Direccion General de Comercio y Autónomos del Principado, que dirige Julio González Zapico, en colaboración con el gremio profesional, la patronal FADE y los sindicatos mayoritarios, han elaborado un protocolo de actuación para seguridad y prevención de riesgos sanitarios frente al COVID-19 para las fases 0 y 1 del plan de desescalada del confinamiento. Las normas especifican desde cómo se debe recibir la mercancía, cambiarse de ropa y calzado y guardar la chaqueta del cliente hasta la velocidad a la que deben funcionar los secadores para no "revolver" el aire. Incluso un apunte: no mantener conversaciones innecesarias. Si los clientes no llevan guantes y mascarilla, se les deben facilitar en el local. Y hay que higienizar todo lo que se utilice después de cada servicio, incluidas las butacas.

La guía, disponible en la web del Principado, se ha realizado siguiendo la normativa y recomendaciones de las autoridades sanitarias, ha sido validada por el grupo de expertos que planifica la transición en el Principado y por la Consejería de Salud del Principado.

Muchos negocios del sector llevan varios días realizando reservas entre sus clientes. Pero el protocolo de actuación es estricto y se divide en varios capítulos, en los que se especifica desde las medidas de higienización y limpieza hasta el sistema de prevención que se debe seguir tanto por parte del personal como de los clientes, que en ningún caso deben acudir sin cita previa.

Mantener la distancia de dos metros entre clientes para su seguridad, y utilizar mascarilla y guantes son los principios básicos, junto con la limitación de aforo para evitar aglomeraciones y esperas dentro del negocio. Tener siempre disponible jabón y gel higienizante para utilizar ante, durante y después de cada servicio tanto para el personal como para los clientes.

El protocolo incluso establece las medidas a seguir en caso de que haya máquinas de café o de agua tanto para los empleados como para los clientes, y cómo se debe de utilizar los roperos y los vestuarios para que no haya contacto entre las prendas.

Los indicadores

La guía establece que los establecimientos deben tener indicados con marcas en el suelo o cualquier otra medida de señalización las áreas de movimiento de cada persona para mantener las distancias de seguridad en espacios como la recepción. Por supuesto, igual que en los parques, los negocios que tengan diferenciadas zonas para juegos infantiles las tienen que clausurar.

Las citas se tienen que dar teniendo en cuenta que el número de clientes que pueden ser atendidos permitirá respetar la distancia física de seguridad dentro del local. Por eso es necesario que se establezcan turnos de trabajo para evitar que coincida más clientes de los que puedan ser atendidos y esté únicamente el personal necesario.

La guía incluye medidas de protección para los clientes, como facilitar mascarilla al que no la tenga, y también guantes si los solicita. Pero también indica que es necesario aprovechar el espacio del local para intentar mantener la distancia de dos metros entre tocadores. Una alternativa es instalar mamparas de separación.

Los clientes deben contar con elementos adicionales, como las batas o capas desechables. Si no lo son, tienen que ser de algodón, y se deben lavar a 60 grados de temperatura cada vez que lo use una persona.

Los clientes

Las pertenencias del cliente se deben separar de manera individual bien en percha o en bolsa pero sin contacto con otras prendas ni materiales, y se devolverá al finalizar el servicio. Esa bolsa o funda de plástico se desechará junto con mascarillas, guantes, capas o batas que haya utilizado. Todo ello irá a un contenedor específico con una bolsa sólo para ello.

El protocolo también recomienda, para estas primeras fases, no facilitar revistas, prensa -aunque los expertos aseguran que el papel no es un medio de contagio- tabletas digitales o cualquier elemento que pueda intercambiarse entre los clientes.

La guía elaborada por el Principado y el sector recomienda que se evite tener en los lavacabezas a varias personas si no hay suficiente distancia de seguridad entre ellas, y que las toallas sean desechable en la medida de lo posible.

Cada componente del equipo tendrá sus propios materiales. Preparación de cepillos, tijeras y peines previamente, asegurando que estén perfectamente higienizados para cada servicio.

Las planchas o secadores deben funcionar, en la medida de lo posible, a baja velocidad para no dispersar el aire. Y hay que mantener limpios los filtros de los secadores y el resto de material eléctrico (planchas y tenacillas). Y hay que evitar bandoleras con utensilios y guardar las herramientas en espacios cerrados.