La cuestión llega a la Junta, que deberá tomar postura

El diputado y portavoz adjunto de Foro, Pedro Leal, presentará una proposición no de ley en la Junta General para aprovechar toda la capacidad que tiene Asturias para realizar test de detección del COVID-19, una iniciativa que surge tras la reivindicación veterinaria de acreditar a ese fin los laboratorios especializados en hacer pruebas animales y que inicialmente fueron vetados por la Sociedad Asturiana de Microbiología. Leal sostiene que "es un desatino que el Gobierno del Principado no utilice sus laboratorios de Salud Pública de Oviedo y de Sanidad y Producción Animal de Jove, en Gijón, ambos de carácter público, para la campaña de test PCR masivos que reclaman los expertos". Según el diputado, "Asturias no puede permitirse el lujo de tener infrautilizada su máxima capacidad para realizar test de detección de coronavirus que prevengan un repunte de contagios. Los expertos que planifican la desescalada, presididos por el consejero Cofiño, están obligados a utilizar en la lucha contra esta pandemia toda la capacidad existente en los laboratorios para conseguir aislar cualquier foco de infección, asintomático o no".