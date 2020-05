Los microbiólogos: "Hace falta un título oficial para los test"

La Sociedad Asturiana de Microbiología Clínica (SAMC) acusa de intrusismo a los laboratorios veterinarios que quieren colaborar en la realización de test masivos de COVID-19. El colectivo asegura en un comunicado difundido ayer que en estos casos "no solo se precisa un título académico sino el título oficial que acredita la capacitación: el de Especialista en Microbiología y Parasitología". "Nadie pone en duda -afirman- que cualquier profesional en el ámbito de la biotecnología es capaz de desarrollar técnicas de lectura de PCR de última innovación. Pero no es menos cierto, que el diagnóstico de las enfermedades infecciosas no es solo un conocimiento del método, sino un estudio riguroso y exhaustivo de las condiciones que rodean a cada paciente".

Los especialistas en Microbiología salen así al paso de las últimas declaraciones de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios, que recalcó que hablan de "colaboración, no de suplantación ni usurpación de funciones". La Universidad de Oviedo, Asincar y el Instituto de Productos Lácteos (CSIC) obtuvieron el viernes la validación del Ministerio de Ciencia para hacer las pruebas. Estos tres equipamientos se suman al Centro Biolab-ArcelorMittal de I+D de Asturias, que ya logró la autorización hace dos semanas. La Sociedad Asturiana de Microbiología Clínica se muestra también "preocupada" porque estas validaciones han sido lideradas por el Principado, a pesar de que "podemos estar ante un posible delito de intrusismo".

"Desde que comenzó la alerta en China y antes de que llegase el brote a España", dice el colectivo en el comunicado, "el servicio de Microbiología del HUCA ya contaba con la estructura necesaria para el diagnóstico y había diseñado con el conjunto de los servicios de microbiología de los hospitales del Servicio de Salud del Principado (Sespa) el sistema de información, envío, recepción y tratamiento de muestras". Este hecho, continúan, "permitió conocer rápidamente el contexto de la infección, aislar a los casos positivos y confinar a los contactos, reduciendo la transmisión".

Y concluyen: "Hasta ahora el laboratorio de referencia de la red Sespa situado en el HUCA se ha colocado a la cabeza del país en número de diagnósticos realizados por millón de habitantes, superando incluso a otros países e instituciones de fama mundial como el Johns Hopkins".