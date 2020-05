Ciudadanos pide el uso de aplicaciones móviles y test masivos

El grupo parlamentario de Ciudadanos en la Junta General ha propuesto al Gobierno regional que analice varias medidas para adaptar la desescalada a Asturias, como el uso de aplicaciones móviles y de test masivos para controlar grupos de contagio, la organización de la salida del confinamiento por áreas sanitarias o comarcas y la apertura voluntaria de centros educativos durante el verano.

"Asturias puede y debe proponer al Gobierno de Pedro Sánchez las medidas que mejor se adecuen, entre otras, a las características de nuestra población y de nuestro urbanismo, con una zona rural, un área metropolitana y mucho espacio de costa y monte", ha señalado la portavoz del grupo parlamentario, Laura Pérez Macho.

Ha comentado a través de una nota de prensa que el virus no ha afectado igual a todo el territorio y que debe protegerse la salud a la vez que se reducen los daños a la actividad económica y turística "con propuestas adaptadas a cada lugar".

"Creemos que los ejecutivos autonómicos van a tener un papel central a la hora de dosificar, adaptar y liderar las acciones de desescalada más pegadas al territorio; y que también la oposición debe colaborar con propuestas y buscando generar consensos", ha añadido.

La portavoz ha remarcado que las áreas sanitarias, con los hospitales comarcales a la cabeza, representan una fortaleza a la hora de organizar la vigilancia de la salud y la vuelta progresiva a la normalidad, y que pueden tomarse como referencia para segmentar el territorio por debajo del nivel autonómico.

Para la portavoz de Ciudadanos también es importante abordar en las próximas semanas la situación de una parte del alumnado que ha quedado "varado" por la imposibilidad de acceder a lecciones por Internet; así como la problemática de muchas familias que tienen que volver al trabajo, con los centros educativos cerrados, y sin la ayuda habitual de los abuelos para el cuidado de los menores.

En ese sentido, el grupo parlamentario propone la apertura voluntaria de centros educativos durante algunas semanas del verano. Una medida que debería consensuarse con las comunidades escolares y la autoridad sanitaria, además de coordinarse con organizaciones y asociaciones del tercer sector.

"El objetivo es que sirva de apoyo a las familias durante la vuelta a la normalidad al menos en dos sentidos: la recuperación de materia que no se pudo impartir telematicamente por problemas de `brecha digital, y la conciliación de la vida laboral y personal", ha desgranado.

