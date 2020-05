María Neira y Juan Fueyo estrenan un ciclo de charlas online sobre la pandemia del covid-19

La directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, y el neurólogo del Centro de Cáncer MD Anderson de Houston (Estados Unidos) Juan Fueyo, ambos asturianos, estrenarán mañana, a las 11.30 horas, los "Diálogos para la reconstrucción". Se trata de un ciclo de conferencias online, organizado por LA NUEVA ESPAÑA a modo de "think tank" para acompañar e iluminar a los lectores en la desescalada del estado de alarma y el confinamiento por el covid-19. Expertos de distintos ámbitos y vinculados a Asturias intercambiarán en las próximas semanas sus reflexiones e ideas sobre la pandemia.

Todas las charlas se retransmitirán en directo a través de internet y en formato webinar. La inscripción es gratuita. Para seguirlas, hay que registrarse previamente, con el nombre y un correo electrónico, en un enlace web (https://my.demio.com/ref/hETiZpEChKY5oRxr) que ya está habilitado en la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA. El periódico ofrece estos "Diálogos para la reconstrucción" como un espacio de encuentro entre profesionales asturianos o vinculados con la región que trabajan en el ámbito internacional, en campos tan diversos como la sanidad, la economía, la tecnología o la gastronomía.

LA NUEVA ESPAÑA pretende, de esta forma, alentar la reflexión sensata, contribuir a arrojar luz sobre el futuro inmediato y servir de fuente de inspiración para afrontar los tiempos inciertos que se avecinan. El contenido de las conversaciones será trasladado a los lectores también en sus ediciones de internet y de papel, así como a través de las redes sociales.

Los protagonistas

Los encuentros telemáticos se inaugurarán mañana con dos asturianos sobresalientes en la ciencia y la sanidad. María Neira (La Felguera, 1962) es la responsable de las políticas de Salud Pública y de Medio Ambiente de la OMS. Estudió Medicina en la Universidad de Oviedo, se especializó en Endocrinología en Francia y tras un periodo de trabajo en Centroamérica con Médicos Sin Fronteras se incorporó a la Organización Mundial de la Salud, primero como directora del departamento de Prevención y Erradicación de Enfermedades Infecciosas y unos años después, tras presidir la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, en el cargo que ostenta en la actualidad. Desde su domicilio de Ginebra, en Suiza, al inicio de la crisis sanitaria y en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA, advertía de que "la vuelta a la normalidad va a ser un proceso gradual, no de un día para otro". Por lo menos hasta el 30 de junio, que es el tiempo que se prolongan las tres fases del plan de desescalada de Pedro Sánchez. El desconfinamiento, decía Neira en la entrevista, "tiene que estar bien planificado y requerirá mucha contribución por parte de los ciudadanos". "Medidas como lavarse las manos, no salir de casa si estás resfriado o estornudando y tosiendo, y ese mínimo de distancia social van a acompañarnos durante un tiempo. Las dos primeras ojalá se queden para siempre", expresaba. La médica langreana es partidaria del "bisturí, de la cirugía fina, en lugar de una amputación" en referencia al equilibrio entre salud y economía. "No se puede tener a la gente confinada para siempre", afirmaba. El objetivo es "ralentizar la transmisión del virus". Y eso parece que España lo está consiguiendo. Ayer el número de muertos cayó a 164, la cifra más baja desde el 18 de marzo.

El otro protagonista de los "Diálogos para la reconstrucción" de mañana es Juan Fueyo (Oviedo, 1957). Es un prestigioso neurólogo asturiano que lleva un cuarto de siglo desarrollando su labor investigadora en el Centro de Cáncer MD Anderson de Houston, uno de los más prestigiosos del mundo en esa especialidad. El pasado mes de noviembre ingresó en la Academia Americana de Neurología. Hace un par de años descubrió, en colaboración con su esposa y compañera de trabajo, Candelaria Gómez, un tratamiento a base de un virus capaz de frenar el crecimiento de los tumores cerebrales. El matrimonio ya había desarrollado en el año 2003 un virus modificado que ahora se emplea para el tratamiento de una enfermedad cuya evolución suele ser rápida y mortal: el glioblastoma.

A juicio de Fueyo, su último gran trabajo "evidencia que, antes o después, vamos a ser capaces de curar los tumores cerebrales con tratamientos de inmunoterapia que no serán tóxicos". El neurólogo ovetense es, además, el autor de un libro dedicado al bioquímico asturiano y premio Nobel Severo Ochoa y de un ensayo de autoayuda titulado "Te dirán que es imposible". ¿Su consejo? "El buen humor y el esfuerzo son fundamentales en el camino hacia el éxito".