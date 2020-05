Los italianos ya salen a pasear, visitan a sus parientes y liquidan la hibernación económica

Los italianos pusieron fin ayer a 55 días de confinamiento, nunca tan estricto como el de España. En adelante, podrán pasear y hacer deporte, sin limitaciones de horarios ni de proximidad a sus residencias, ya que les estará permitido desplazarse, incluso en automóvil a las áreas verdes que deseen, siempre que se encuentren dentro de su región, que es la unidad administrativa que el Gobierno de Giuseppe Conte ha fijado como límite infranqueable. Parques y jardines han sido reabiertos.

También podrán visitar a sus familiares, aunque no podrán reunirse con amigos. El Ejecutivo tuvo que precisar que el concepto de "familiar" incluye todas las relaciones de pareja, no solo el matrimonio y las uniones civiles. No se podrá, sin embargo, viajar a las segundas residencias, salvo para labores de mantenimiento y siempre que se no se encuentren fuera de la región.

En paralelo, la economía ha salido de la hibernación, la parálisis productiva más dura aplicada en Europa, aunque ha estado sometida a numerosas dispensas concedidas a título personal. Manufacturas, construcción, comercio mayorista han vuelto a funcionar y, con ellas, 4,4 millones de personas han vuelto a trabajar. El comercio minorista permanecerá cerrado hasta el día 18 y, a diferencia de España, bares y restaurantes tendrán que esperar: en ningún caso abrirán antes del 1 de junio y hasta entonces solo servirán pedidos a domicilio.

Portugal y Grecia

Los portugueses, que el sábado dejaron atrás el estado de emergencia, iniciaron su desescalada ayer con la apertura del pequeño comercio, incluidas las peluquerías, aunque el sector se mostró tímido y muchos establecimientos no levantaron la persiana. De momento, nada de bares ni restaurantes. En Grecia, que también vivía su primer día de libertad en seis semanas, se vivió la reapertura parcial del pequeño comercio, que se generalizará el próximo lunes. El 1 de junio, terrazas de bares y restaurantes.