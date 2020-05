Sin normalidad en las salas de partos: sigue restringida la participación de los acompañantes

El lamento de las parturientas asturianas por la soledad a las que las sometía la pandemia en un momento tan trascendente de la vida familiar como es el parto, al quedar anulada la presencia de acompañantes, parecía que había quedado ahogado con la instrucción que recibieron los hospitales a finales del mes de abril. Una indicación dada por el Servicio de Salud del Principado en la que se decía que se iba a permitir que progresivamente se retomara la normalidad en las salas de partos, cumpliendo otra vez con el plan de humanización en torno a los nacimientos.

Esa normalidad iba a permitir, decían, la presencia de un acompañante en todas las fases del parto, "siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad para la paciente, la persona que la acompañe y el personal sanitario". "El Sespa adopta esta decisión para facilitar el acompañamiento, siempre que cada hospital disponga de medios y estructura para hacerlo", se dijo desde el Servicio Sanitario asturiano.

Pero pasadas casi dos semanas desde que se diera la indicación, lo cierto es que la normalidad no ha llegado a los hospitales de Asturias y el grado de desescalada es distinto según las posibilidades del hospital. Y las parturientas y sus parejas no deben llegarse a engaño: en los centros sanitarios consideran que aún no se dan las circunstancias para que se pueda cumplir de nuevo íntegramente con el plan del acompañamiento en el parto.



¿Y qué implica eso en el HUCA?



Pues que la parturienta sólo podrá estar acompañada en el momento concreto de pasar a la sala de partos y ese apoyo familiar se mantendrá desde que nace el bebé hasta que la madre y el niño vuelven a subir a la habitación. Es decir, un tiempo mínimo.

"Yo estaría unas tres horas en total con mi mujer y mi hijo tras el nacimiento, pero nada más" explica un padre que vivió la frustración de tener que separarse de su familia en un momento tan especial como el nacimiento de su segundo hijo en Oviedo. Y lo vivió con mayor frustración si cabe porque reconoce que había leído la información que se había dado desde el Servicio de Salud y pensó que los acompañamientos en el parto ya estaban flexibilizados. Pero no.

"Acompañé a mi mujer en el momento del ingreso, tras romper aguas, y ya no me pude quedar con ella en el hospital. Me fui a casa con la indicación de que me avisarían cuando pasara a la sala de partos. Me avisó mi mujer, de madrugada, de que bajaba de la habitación a la zona de parto y volví al hospital para estar con ella. Después, en cuanto subieron a la habitación, ya no pude estar con ellos y me tuve que ir para casa. Y así estuvimos, separados, hasta que le dieron el alta". Pasaron dos días hasta que volvió a casa.

El lamento de este padre incide en el hecho de que cree que acompañó a su mujer en el momento y en el sitio donde madre, niño y personal sanitario están más expuestos, "ya que a mí nadie me hizo una prueba de Covid ni nada". Y no le dejaron acompañarles en la habitación, cuando entiende que "puedes ser más útil a la madre que acumula un gran cansancio tras el parto".



¿Y qué ocurre en otros hospitales?



Ángel Martínez, jefe de Ginecología y Obstetricia en el hospital de Cabueñes, explica que se mantiene a la madre sola únicamente en el momento de la dilatación "porque las condiciones de esa sala, que es muy pequeña, no facilitan de ninguna manera que se pueda mantener la distancia de prevención que es aconsejable. No podemos garantizar la seguridad frente a la pandemia ni de la mujer, ni del acompañante, ni del personal", razona. En ese punto, además, hubo acuerdo total entre el servicio de Ginecología, el de Pediatría, Anestesia y también con las matronas.

En Gijón a las parturientas se les hace un test rápido al ingreso y si la prueba de Covid-19 es negativa no habrá problemas a que esté con acompañante tanto en el momento expulsivo del parto como durante todo el puerperio (tras el parto). "En buena parte eso es posible porque se ha conseguido que las habitaciones sean individualizadas y porque hemos trabajado en el plan del alta precoz, para que si todo va bien la madre y el niño reciban el alta entre 12 y 24 horas, aunque los pediatras valoran al niño de manera ambulatoria a los 48-72 horas siguientes", explica el jefe del servicio que también expresa el deseo de que "en las próximas semanas, según se avance en la desescalada de la población, se vaya recuperando la normalidad también en todo lo que tiene que ver con la atención al parto".

En Cabueñes, tal como relata Ángel Martínez, se valoró precisamente que un tiempo prioritario para que las madres estuvieran acompañadas debía ser el que transcurre después del nacimiento por esa ayuda que siempre necesitan. Lo mismo que inicialmente también se valoró en el Hospital San Agustín, donde confirman que se sigue con restricciones pero se deja acompañamiento a las madres en el "parto y posparto".

Tal como recuerdan en Cabueñes, "las circunstancias de cada hospital pueden ser diferentes y la medida de flexibilización llevaba la coletilla de que se avanzaría hacia ella siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad para la paciente, la persona que la acompaña y el personal sanitario".