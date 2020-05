Netflix lanza el documental sobre la vida de Michelle Obama

Esta producción basada en la historia de la mujer del ex-presidente de Estados Unidos Barack Obama llegará a la plataforma mañana miércoles 6 de mayo. Esta dirigido por Nadia Hallgren y mostrará la lucha de Michelle por empoderar a las mujeres afroamericanas.

Se llama ''Becoming: Mi historia'' y narra la vida de Michelle Obama desde su infancia hasta los años posteriores de su servicio en la Casa Blanca que duró ocho años. Ella misma ha dejado hace unos días un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram mostrando sus ganas sobre el estreno de mañana: "Estoy encantada de ver por primera vez Becoming antes de que se estrene en Netflix este miércoles 6 de mayo. Esta película cuenta mi historia, desde mi infancia en el South Side de Chicago hasta mi vida hoy, y celebra las historias de tantas personas que conocí en el camino. Mi viaje me ha enseñado que si permanecemos abiertos, si compartimos lo que es importante para nosotros y escuchamos atentamente lo que otros comparten sobre sus propias vidas, encontramos nuestra fortaleza y nuestra comunidad" dijo Michelle en un post de Instagram.

Sin duda alguna, una cita interesante para todo aquel que quiera conocer más detalles sobre la vida y trayectoria profesional de una de las mujeres más famosas de Estados Unidos.