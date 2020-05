Cómo cuidar las canas después de la cuarentena si quieres dejarte el pelo gris

Aunque ya se puede ir a la peluquería desde la fase 0 de la desescalda, habrá quien haya decidido esta cuarentena lucir canas para siempre. Pero no es tan fácil. No basta con no teñirlas. El pelo blanco exige una serie de cuidados para que luzcan sanas y no aporten más años a la persona. (De los 'leggins' al vestido 'midi, el uniforme de las celebrities en la cuarentena)

El champú



El pelo cano necesita hidratación extra. Un cabello blanco absorbe más líquidos y partículas medioambientales, es más sensible al sol y a la oxidación. De ahí que muchos tiendan a ponerse amarillos. Para evitarlo, lo adecuado es utilizar champús violetas, que mantienen la cana blanca. La recomendación de los expertos es aplicarlos solamente en el área amarilla (suele aparecer con más frecuencia en las puntas). Como es tan necesaria la hidratación es importante aplicar mascarillas al cabello de forma regular.



Calor



Los cabellos canos son muy sensibles por lo que lo más conveniente es no abusar del secador y las planchas. Lo ideal es quitarle la humedad con una toalla y dejarlo secar al aire.



El corte



Debido a la delicadeza de los cabellos blancos, es conveniente cortar las puntas con frecuencia (una vez cada tres meses, por ejemplo). La elección del tipo de corte también es importante para no echarse años encima. Dos apuestas seguras son la media melena blanca o cabellos más largos, pero con flequillo. Ambas propuestas dan un aspecto juvenil a pesar de llevar el pelo cano.