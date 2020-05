Discrepancias en el Gobierno de Madrid sobre el pase a la fase 1

La Comunidad de Madrid solicitó ayer pasar sin excepciones a la fase 1 de la desescalada, que comenzará el lunes próximo. La petición al Ministerio de Sanidad se produjo después que una visible discrepancia entre PP y Ciudadanos, los dos socios del Ejecutivo de la comunidad madrileña. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, mostró ayer mismo sus dudas sobre el cambio de fase al afirmar que la región no está todavía preparada para iniciar el desconfinamiento y referirse al número de personas, más de 600, que siguen en cuidados intensivos. Este planteamiento no lo comparte su vicepresidente y socio de coalición, Ignacio Aguado, quien considera que Madrid tiene "un sistema sanitario robusto" y que no se puede paralizar más la economía, por lo que solicitaron el cambio de fase.