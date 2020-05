Los actores de cine y televisión podrán besarse, con precaución, ante la cámara

En la escena final de "Cinema Paradiso", el cineasta Totò descubre una bobina en la que Alfredo, el proyeccionista que le enseñó a amar el séptimo arte cuando era niño, montó todos los besos censurados de las grandes películas clásicas. En el cine post-coronavirus no habrá que llegar a tanto: actores y actrices de cine y televisión podrán acercarse tanto como precise el guion, aunque siempre con la debida prudencia. Según recoge la orden publicada en el BOE, que permite reactivar los rodajes desde mañana mismo cumpliendo una serie de requisitos de protección: "En los casos en que la naturaleza del trabajo no permita respetar la distancia interpersonal ni el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, como es el caso de los actores y actrices, se atenderá a medidas de seguridad diseñadas para cada caso particular a partir de las recomendaciones de las autoridades sanitarias".

Cines y teatros

La orden permite además abrir al público los locales y establecimientos en los que se desarrollen actos y espectáculos culturales, lo que incluye cines, teatros y salas de conciertos, pero con limitación de aforo: un tercio como máximo y, en el caso de lugares cerrados, no podrán haber más de treinta espectadores. Se recomienda la venta online, y se exige butacas numeradas y bien distanciadas.