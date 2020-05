José Andrés y Pedro Morán debaten sobre la pandemia y la importancia de comer bien

"Comer bien es salud". Este es el título de la segunda entrega de "Diálogos para la reconstrucción", el ciclo de conferencias dirigidas a acompañar e iluminar a los lectores en la desescalada que organiza LA NUEVA ESPAÑA, con el patrocinio del Banco Sabadell-Herrero y la colaboración de Bayer, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y las Cámaras de Comercio de Asturias. Esta conferencia, que los lectores podrán seguir en directo a través de internet, se celebrará el miércoles, 13 de mayo, a las 17.00 horas, y contará con la participación de los cocineros y empresarios hosteleros José Andrés, que dirige y supervisa varios restaurantes en Estados Unidos, y Pedro Morán, propietario de Casa Gerardo. El encuentro, que estará moderado por la periodista de LA NUEVA ESPAÑA Elena Vélez, se retransmitirá en formato webinar, y para poder seguirlo únicamente hay que registrarse previamente, de forma gratuita, a través de la web del periódico.

La fórmula de inscripción es muy sencilla. Para seguir la conversación entre José Andrés y Pedro Morán en directo únicamente hay que registrarse previamente, introduciendo el nombre y un correo electrónico, en un enlace (https://my.demio.com/ref/hETiZpEChKY5oRxr) que ya está habilitado en la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA (www.lne.es). Durante la conversación entre los dos chefs se mantendrá abierto un chat en el que los asistente podrán plantear sus preguntas, que serán trasladadas a los ponentes y respondidas en directo, en la medida que el tiempo lo permita.

LA NUEVA ESPAÑA ofrece estos "Diálogos para la reconstrucción" como un espacio de encuentro entre profesionales asturianos o vinculados a la región, de primera línea y que trabajan en el ámbito internacional, en campos tan diversos como la sanidad, la economía, la tecnología o la gastronomía. Este periódico pretende, de esta forma, alentar la reflexión sensata, contribuir a arrojar luz sobre el futuro inmediato y servir de fuente de inspiración para afrontar los tiempos inciertos que se avecinan. El contenido de las conversaciones será trasladado a los lectores en las ediciones de internet y papel del periódico, así como a través de las redes sociales.

Los dos asturianos que protagonizan esta entrega de los encuentros telemáticos son primeras espadas en el mundo de la cocina. José Andrés (Mieres, 1969) es desde hace años uno de los chefs más prestigiosos a nivel mundial. Afincado en Estados Unidos desde 1990, José Andrés es el gran introductor de la cocina española en el país norteamericano desde los restaurantes que ha dirigido, como el emblemático Jaleo de Washington D. C., y con iniciativas como el Mercado Little Spain de Nueva York, inaugurado el año pasado. Pero además de su faceta profesional, José Andrés destaca por su implicación en causas humanitarias, como sucedió en Haití en 2010, cuando el chef impulsó y coordinó la preparación y distribución de comida entre los afectados por el devastador terremoto que arrasó la isla, y en Puerto Rico en 2017, cuando hizo lo propio con las víctimas del huracán "María". Ante la pandemia de coronavirus, José Andrés ha vuelto a luchar en primera línea, repartiendo comida entre los afectados, a través de su ONG World Central Kitchen, en Estados Unidos, España y otros países. José Andrés no ha escatimado esfuerzos en su labor humanitaria durante una pandemia que estimó que tenía "dimensiones bíblicas" y ante la que se aplicó un principio muy sencillo: "Dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Eso es lo que hacemos los cocineros. Es fácil de entender, ¿no?".

Pedro Morán (Carreño, 1953) forma parte de una destacada estirpe de cocineros y empresarios cuyo origen se remonta a 1882, cuando su bisabuelo Demetrio abrió en Prendes una casa de postas que sería el germen del restaurante Casa Gerardo, y que ahora continúa con gran éxito su hijo Marcos. Pedro Morán recibió en 1983 el Premio Nacional de Gastronomía en Cocina Regional y en 2006 el Premio Nacional de Gastronomía "Marqués de Desio" al mejor profesional del mundo de la gastronomía. En 2005 el Principado de Asturias le otorgó su Medalla de Plata.