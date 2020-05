Metro y medio de distancia para comulgar, y la forma, en la mano

Una misa como nunca se había conocido: sin saludo de la paz, ni paso del cepillo, con mascarilla y sin iglesias abarrotadas. La fase 1 llega también a los templos, que reducen su aforo a un tercio. El Arzobispado ha distribuido una serie de normas que se ajustan a las ordenadas por el Gobierno. En primer lugar, hay que ir a misa con mascarilla. Al entrar, una persona responsable se encargará de que se cumplan las normas de distanciamiento social. En los bancos, deberá haber un metro de distancia entre los feligreses.

Y para ir a comulgar, en la fila tendrá que guardarse una distancia de metro y medio de distancia. La hostia se entregará en la palma de la mano del feligrés, que tendrá que quitarse el guante, en caso de que lo lleve. El diálogo entre el sacerdote y el comulgante ("El cuerpo de Cristo", seguido del "Amén"), se realizará de forma colectiva.

No habrá saludo de la paz, y no se pasará el cepillo para las limosnas, que estará situado a la salida de la misa. No habrá procesiones, ni tampoco se permitirán celebraciones multitudinarias, novenas, funerales ni aniversarios.

Todas estas normas complican mucho la celebración de misas en templos como la Catedral de Oviedo, que ya celebrará cultos a partir de mañana, lunes. La nave central no estará operativa hasta fin de semana que viene. Como en el resto de los templos, se limitará el aforo a un tercio.