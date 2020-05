Sanidad avisa de que el ozono para la desinfección no se puede aplicar ante personas

Hosteleros, comerciantes, empresas de servicios y otros negocios están abriendo sus puertas o programando la reapertura con la obligación de extremar las medidas de higiene en sus locales para no contribuir a relanzar la pandemia. Y no son pocas las que están invirtiendo en equipos de ozono para la desinfección de los espacios. Ante esa popularización de las citadas máquinas y de otras, el Ministerio de Sanidad se ha visto en la obligación de advertir que "el ozono, al igual que otros biocidas, no se puede aplicar en presencia de personas; los aplicadores deben llevar los equipos de protección adecuados y al ser una sustancia química peligrosa puede producir efectos adversos ya que es peligrosa por vía respiratoria, porque puede generar irritación de piel y daño ocular, además de poder reaccionar con sustancias inflamables".

El Ministerio es muy tajante cuando alerta, sobre todo, de que en la actualidad "no hay ningún producto virucida que esté autorizado para su uso por nebulización sobre las personas, por tanto esa aplicación que se anuncia en los denominados túneles desinfectantes de ningún modo puede ser utilizado sobre las personas".

Para las autoridades españolas el hecho de que se hayan generado unas necesidades de desinfección muy superiores a las habituales ha llevado a extender, a veces sin control, el uso de biocidas entre los que se encuentran los virucidas, que tienen algunos riesgos y sólo pueden comercializarse si se trata de un producto regulado por la reglamentación europea y nacional. "No se deben comercializar ni usar biocidas que no estén expresamente autorizados y registrados", sostienen desde el Ministerio, además de advertir que Sanidad tiene en su página web una lista de productos actualmente evaluados y registrados para los que se ha demostrado su eficacia contra virus. En todo caso, insisten, "el uso indadecuado de biocidas introduce un doble riesgo, posibles daños para la salud y dar una falsa sensación de seguridad".