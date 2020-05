El Mad Cool, en Madrid, aplazado hasta 2021

Mad Cool Festival ha aplazado su quinta edición, prevista en Madrid del 8 al 11 de junio, a 2021 a causa del coronavirus. La organización trabaja para mantener prácticamente el mismo cartel que estaba cerrado: Taylor Swift, Billie Eilish, "The Killers", "Twenty One Pilots", "Kings of Leon", "Faith No More", "Munford and Sons", "Placebo", "Haim" y "Foals".