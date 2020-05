"No es momento de grandes negocios, tenemos que ayudar entre todos"

"No es el momento de los grandes negocios, tenemos que ayudar entre todos al sistema". Los cocineros y empresarios hosteleros José Andrés, que dirige y supervisa varios restaurantes en Estados Unidos, y Pedro Morán, dueño de Casa Gerardo, llegaron a esa conclusión esta tarde en la segunda entrega de "Diálogos para la reconstrucción", un ciclo de conferencias online organizadas por LA NUEVA ESPAÑA con el patrocinio del Banco Sabadell-Herrero y la colaboración de Bayer, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), las Cámaras de Comercio de Asturias y Fuensanta. "Comer bien es salud", ese es el título de la segunda entrega que ha sido seguida por numerosos usuarios de LA NUEVA ESPAÑA y moderado por la redactora del periódico Elena Vélez, con el objetivo de acompañar e iluminar a los lectores en la desescalada.

"Intento seguir lo que sucede en Asturias y lo que pasa en España lo más cerca posible, pero también estoy metido en esta locura de Estados Unidos", dijo José Andrés, que además colabora durante la crisis llevando alimentos a los que más lo necesitan. "Estoy muy orgulloso de lo bien que lo han hecho los asturianos. La región puede estar orgullosa de lo bien que ha gestionado esta pandemia en comparación a otros rincones del mundo", recalcó el chef asturiano afincado en Estados Unidos.

Una vez metido en faena, José Andrés lanzó algunos consejos en relación a la nutrición durante la pandemia. "Soy cocinero, tengo sobrepeso y no tengo conocimiento profundo en nutrición. Pero se puede seguir una lógica, sobre como comportarse en una cocina. La dieta más equilibrada es aquella en la que no se cometen excesos", dijo José Andrés con ironía.

Pedro Morán abrió su turno realizando un balance de la situación de la hostelería en España y se mostró bastante crítico respecto a las futuras ayudas al sector. "Los cocineros nacimos para satisfacer al estómago. Pero, todo lo que está ocurriendo, está demostrando la fragilidad que tenemos. Estamos muy avanzados en tecnología, pero somos frágiles y nos ha pillado este bicho, que es una desgracia", indicó, aprovechando también para poner al día a José Andrés sobre la región, "en Asturias estamos bien, pero dentro de lo que está España, que vive un momento complicado. No tenemos protocolos, José. Hay muchos problemas. La hostelería es uno de los grandes fuertes que tiene este país y creo que no se mira para nosotros. Tienen que atendernos un poco más. Tengo a mi gente en ERTE y gracias a ellos estamos ahí. Y mucha gente está sin cobrar, ¿qué pasa con ellos? Señores, vamos a ponernos las pilas. Estoy seguro de que los cocineros vamos a echar el resto, pero que cuenten un poco con nosotros", dijo rotundo. "No es el momento de la creatividad en la cocina, tenemos que ser gestores. Si no echamos números vamos a tener que llamar a José Andrés para que mande a su gente y nos dé de comer", recalcó

José Andrés recogió el guante y habló sobre la pandemia. "En todos los países del mundo se ha politizado la gestión, no tenemos líderes que trabajen al unísono. La falta de liderazgo, en muchos países del mundo, es que no se explican las decisiones. Bill Gates, también Obama, nos avisaron de la pandemia y no nos pilló preparados. Yo decidí cerrar los restaurantes de los primeros. ¿Por qué? Veníamos de Japón, de ayudar al Gobierno y luego fuimos a California. Estábamos viendo lo que iba a ocurrir. Yo venía con la concienciación de que esto nos tocaría duro y me puse rápidamente con el traje de pensar. Cerré mis restaurantes, por proteger a mis empleados, y también por proteger a mi ciudad, Washington. No nos queda más remedio que cerrar, pero cuando volvamos necesitaremos un liderazgo para tomar las decisiones, siempre basadas en los expertos de sanidad", aseguró.

"Hay tres crisis, la de salud, la económica y la humanitaria. Estamos fallando en varios movimientos, ¿cómo es posible que los sanitarios no tengan material para protegerse? Es como si a un cocinero lo pones a trabajar sin mandil o sin sartenes", se preguntó José Andrés. "Tenemos que atajar la crisis sanitaria, demos los equipos a los médicos para afrontar la situación. Hay que hacer las cosas como dios manda, hasta que nos solventemos esto no podremos abrir, porque si abrimos mañana nuestro personal tendrá problemas. Hay que abrir con conciencia, habrá que sacar negocios a la calle y con protección. Y, también, tenemos que pensar en formas creativas de aquí a un año, porque esto no se irá. No es momento de grandes negocios, tenemos prepararnos para lo peor, que a nivel económico igual no ha llegado. Tenemos que ayudar entre todos al sistema", indicó José Andrés

"Estoy contigo, pero que cuenten con nosotros, José", opinó Pedro Morán.

"Yo ahí no estoy de acuerdo contigo, hay que anticiparse. Tenemos que convertirnos en una sola voz y traer planes, ideas y ver que estamos todos unidos. ¿Qué le vamos a pedir al Gobierno central? Cuando no te llaman, hay que tocar la puerta. En América estamos activos con los senadores, con los congresistas, ahora hay una ley, que esperemos que se apruebe, para ayudar a los pequeños restaurantes", respondió José Andrés.

"Vamos a mantener la máxima calidad en el producto y todos los protocolos, iremos todos a una. Pero, de momento, aquí no se mueve nadie", protestó Morán.