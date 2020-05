"No estamos de romería; hay 300 muertos y 10.000 parados", alerta el Principado

Inquietud máxima en el Gobierno asturiano ante el peligro de rebrote del coronavirus. El Ejecutivo regional redobló ayer sus llamamientos a la responsabilidad y la prudencia ciudadanas por la repercusión negativa de la flexibilización del confinamiento en la fase I. "Hay que ver para creer. Lo que hemos visto en algunas calles de Asturias lleva a la preocupación", admitió la portavoz del Principado. "No estamos de fiesta ni romería; tenemos 300 muertos y 10.000 parados tras dos meses en confinamiento", declaró con toda crudeza la también consejera de Derechos Sociales al término del Consejo de Gobierno, el día después de trascender que solo el 1,8 por ciento de los asturianos ha pasado el covid-19, según el estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad, un dato que refleja el riesgo de repunte de contagios por el bajo porcentaje de población que ha estado en contacto con el virus en Asturias.

Las palabras de la portavoz del Gobierno abundaron en el mensaje lanzado a primera hora de la mañana por el presidente del Principado, Adrián Barbón, a través de su cuenta en una red social, en la que valoró las cifras referentes a Asturias sobre el citado estudio epidemiológico. Barbón consideró ese bajo porcentaje como "un dato positivo, porque a menor contagio, menos muertes", sobre todo, matizó el presidente regional, en una comunidad "con la población más envejecida de España y muchos ciudadanos con patologías pulmonares, que les hace más vulnerables". Y realizó una proyección impactante: si el porcentaje de infección en Asturias hubiera sido similar a la media nacional, del 5 por ciento, las personas fallecidas en la región "rondarían el millar". Para concluir con un llamamiento muy claro a la población: "Lo que sin duda es un dato positivo, también nos debe servir de alerta. Al haber tenido tan pocas personas contagiadas, eso nos hace más vulnerables a los rebrotes, por lo que hay que mantener la guardia".

"Falsa euforia"

En el Gobierno regional inquieta la congregración de gente en terrazas y calles, sin respetar las normas básicas de seguridad y "etiqueta respiratoria" desde el pasado lunes, cuando Asturias fue uno de los territorios que entró en la fase 1 de la desescalada. Tanto es así que el Principado no está por la labor de solicitar, por ahora, el paso de Asturias a la fase 2 de la desescalada. "Hay un equipo de expertos y el servicio de Epidemiología para analizar esa cuestión. No daremos ese paso hasta el momento en el que estemos preparados. Nunca antes. De nosotros depende dar ese paso, de nadie más", afirmó Melania Álvarez. La portavoz del Ejecutivo regional no ocultó la inquietud existente "en el seno del Gobierno y la sociedad" por las imágenes que han seguido a la flexibilización del confinamiento. "Hay que ver para creer. Lo que hemos visto en algunas calles lleva a la preocupación. No podemos dejarnos engañar por la falsa euforia y volver atrás. En dos meses de estado de alarma tenemos 300 muertos y 10.000 parados. Hay que llamar a la prudencia", declaró Melania Álvarez, que dio una vuelta de tuerca más para apelar a "la responsabilidad individual. Aunque nos gustaría, en Asturias no estamos de fiesta ni de romería. Todavía tardarán en llegar esos momentos y el tiempo que tardemos dependerá exclusivamente de lo que hagamos cada uno de nosotros y de nosotras". La portavoz del Gobierno autonómico también apeló a "la paciencia" para conocer la respuesta del Ministerio de Sanidad a dos peticiones concretas realizadas por el Principado esta misma semana para que se permitan la práctica de la caza y la pesca así como de actividades relacionadas con el senderismo.

Tanto Melania Álvarez como la consejera de Presidencia, Rita Camblor, afirmaron que los resultados de la encuesta de seroprevalencia no alteran "la hoja de ruta" de la desescalada asturiana en dos escenarios tan sensibles como las residencias de mayores y la vuelta a la actividad en las oficinas del Principado. "En cada residencia se tendrán en cuenta su situación epidemiológica. Los resultados de la encuesta no cambian la planificación", aseguró Melania Álvarez. Rita Camblor insistió en que "el virus sigue ahí. No estamos inmunizados. La vuelta del personal está pautada en fases, de acuerdo a las medidas de Sanidad".

Apoyo a Asturias en Madrid

La portavoz del Gobierno también pidió todos los partidos que apoyen en el Congreso los criterios que defiende Asturias en el reparto del fondo del coronavirus para "tener en cuenta a la población ajustada equivalente, los análisis de PCR realizado y el esfuerzo que se dedica a la sanidad, con un 38 por ciento del presupuesto autonómico".