"Tuve la sensación de que me moría": la historia del psiquiatra que superó el coronavirus

–Tuve la sensación de que me moría. No puedo decir cuándo, pero la tuve. Una sensación de debilitamiento, de que no salía, de que moría. Lo tenía claro.

Alberto Prieto, psiquiatra, 61 años, acaba de librar una batalla a vida o muerte con el covid-19. Escenario: el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde permaneció ingresado más de dos meses. En la unidad de cuidados intensivos (UCI) estuvo cuatro semanas y pico, tres de ellas sedado y con ventilación mecánica, con un corto reingreso de propina.

