Comprobar extra del día del padre de la ONCE 2020, resultado y todos los millonarios premios del sorteo celebrado hoy 21 de junio

Es uno de los sorteos más esperados del año. Hoy se sortea finalmente el extra día del padre la ONCE. El sorteo tendrá lugar a eso de las nueve y cuarto de la noche. Y en este enlace te vamos a contar todos los detalles del sorteo. Sólo tienes que actualizar la noticia y estar muy atento. Pero ojo, que también puedes conocer (si no has tenido suerte) los resultados de otros sorteos de la ONCE y de Loterías y Apuestas del Estado. En este enlace tienes nuestra página de sorteos.

La Organización Nacional de Ciegos de España organiza varios juegos de azar a lo largo de la semana. Participes en el que participes en esta noticia te contaremos los números premiados y las combinaciones ganadoras para que si eres millonario te enteres el primero. Bajo estas líneas tienes los diferentes sorteos y sus premios.

Los sorteos se siguen en directo a través de la web de la ONCE y se dan a conocer posteriormente en los medios de comunicación. Puedes guardar este enlace o compartirlo con tus amigos en redes sociales para estar pendiente de todo lo que suceda. Nosotros iremos actualizando este mismo enlace conforme vayamos conociendo los resultados. Recuerda que todos los días tienes todos los resultados tanto de la Organización Nacional de Ciegos de España como de Loterías y Apuestas del Estado.



El cupón

Es, sin duda, el sorteo más "mítico" de la ONCE. No en vano millones de personas en toda España acuden cada día a su vendedor para apostar por uno de los números que se ponen a la venta. Recuerda que actualmente tienes también la opción de comprar tus cupones a través de internet o en establecimientos habilitados para ello.

Los viernes el sorteo es aún más grande al jugarse el Cuponazo, cuyo resultado también te contamos en los próximos días.

Súper once: Es uno de los denominados "juegos nuevos". No tiene muchos años pero su mecánica sencilla ha "enganchado" a muchos que quieren un juego de azar barato al que apostar. La combinación ganadora la forman 20 números de los 80 que se meten en el bombo. Puedes elegir la apuesta que necesitas. Existen, de hecho, siete tipos de apuestas en función de la cantidad de números elegidos. Evidentemente el premio será diferente según lo que apuestes. Puede adquirir boletos en establecimientos autorizados a partir de un euro.

Tríplex: Este sí que es el sorteo más barato y sencillo de los que se pone en circulación la Organización Nacional de Ciegos de España. Son tres números que deben coincidir con los que salen del bombo (incluso en el mismo orden). Si tienes suerte lograrás un premio de 150 euros. Los premios más bajos se sitúan en los 50 céntimos de euro. Lo cierto es que no son los premios millonarios a los que nos acostumbran los sorteos que se ven en las noticias pero ten en cuenta que una ayuda nunca viene mal aunque sea para recuperar el dinero que te has gastado en la apuesta.

Desde el periódico te deseamos que tengas mucha suerte y que puedas comprobar tus números premiados a través de nuestra web.