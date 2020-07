Eva Guillamón: "La palabra más erótica del mundo es: ven"

Quiero oírte decir mi nombre desarrolla con acierto y belleza poliédrica un yo poético que se vive no a través del tiempo sino de la emoción. Eva Guillamón sabe que salir a buscarlo "conlleva riesgo. Si el riesgo es posibilidad, el peligro está más cerca de la probabilidad. Exponerse es un riesgo del que yo me hago cargo, porque creo que es un acto de responsabilidad intrínsecamente relacionado con el hecho de escribir. Pero del peligro no me hago cargo. Rechazo la idea de que el peligro nos acecha constantemente. Para mí lo más peligroso es dejar de vivir lo que yo quiero y elijo, y permitirnos cada vez menos cosas por miedo a que nos ocurra algo. Yo quiero que me ocurra algo. Que me ocurra la vida, y asumo el riesgo. Vital y poéticamente".

¿Qué peligros se corren cuando se busca el yo poético?

Salir conlleva riesgo. Si el riesgo es posibilidad, el peligro está más cerca de la probabilidad. Exponerse es un riesgo del que yo me hago cargo, porque creo que es un acto de responsabilidad intrínsecamente relacionado con el hecho de escribir. Pero del peligro no me hago cargo. Rechazo la idea de que el peligro nos acecha constantemente. Para mí lo más peligroso es dejar de vivir lo que yo quiero y elijo, y permitirnos cada vez menos cosas por miedo a que nos ocurra algo. Yo quiero que me ocurra algo. Que me ocurra la vida, y asumo el riesgo. Vital y poéticamente.

¿La poesía es la vacuna más eficaz contra el tiempo?

La poesía está a salvo del tiempo, porque conecta con la esencia más principal del ser humano, que por mucho que cambie siempre va a ser humano. No toda la poesía, por supuesto. Te diría la buena poesía, pero sería como no decirte mucho, porque bueno o malo no suele ser un límite donde nos pongamos de acuerdo. Hay grandes poetas de la literatura universal que no me dicen nada. No hablan de mí. En cambio hay poesía que lleva acompañándonos minuciosamente, a mí también, desde hace tanto.

¿Cómo sabe cuándo un verso alumbra la emoción verdadera?

Porque lo recuerdo. Se queda palpitando constantemente. Aparece en momentos inesperados, y ahí sé que he entendido algo de la naturaleza más o menos invisible de lo que somos. Hay imágenes que se imponen incluso por encima de la técnica o las formalidades de toda disciplina. Y no se van, por mucha teoría que se les eche encima.

¿El falso romanticismo ha hecho mucho daño al amor como inspiración poética?

Luis Landero, que fue mi profesor de Literatura Dramática, dijo en una clase que no había una corriente que hubiera dejado una huella más profunda en el arte que el Romanticismo. Y yo diría que hasta hace relativamente poco tiempo no nos hemos conseguido separar de esa voz que priorizaba el sentimiento sobre la sensación. Tal vez con la llegada del postmodernismo (ese cajón de sastre donde a veces parece que cabe todo), con su fría racionalidad y su distancia para con la producción artística.

¿La poesía sobrevive mal si no está en contacto con el mundo?

Todo lo que no está en contacto con el mundo, que no consigue captarlo de alguna manera, son, en el caso de la poesía, palabras huecas, lugares comunes. Una copia de la realidad con ese regusto a falso que tienen a veces las imitaciones.

¿Cómo se da identidad a los que no tienen nombre?

Recordando que son tan seres humanos como los que sí tenemos nombre y una vida que se considera valiosa.

¿La poesía sigue siendo un arma cargada de futuro o se ha encasquillado?

Como dice Nadie Nada Nunca, uno de los poemas del libro, no es momento de presagiar futuros cuando hay tanto presente por hacer.

¿Cuáles son esas partes invisibles que le gusta hacer realidad con la palabra?

Ese costumbrismo, a veces invisible, del día a día me parece uno de los hábitats más propicios para que brote la poesía. Al menos la poesía que a mí me interesa, que tiene que ver con descubrir lo excepcional en lo cotidiano.

¿Su poesía exige leer entre líneas?

Las palabras sobre la línea son una gran parte del poema. Lo subterráneo que las sostiene, el núcleo, está entre líneas.

¿Cuáles son las huellas favoritas que le gusta seguir?

Situaciones que me atraviesan, personales y políticas. Las sigo para entender su mecanismo. El mío como persona y el de la sociedad en la que vivo.

¿El erotismo encuentra mejores pieles en la poesía que en la prosa?

Yo he leído más novela erótica, o relatos, que poesía. Creo que a la poesía le da vértigo el erotismo, y con razón. El erotismo esconde, la pornografía exhibe. Hay que mantener un equilibrio muy certero entre la insinuación y la descripción, y en poesía es más complejo de llevar a cabo. Pero cuando se consigue, es un milagro.

¿Cuál es la palabra más erótica del mundo?

Ven.

Berta Cáceres. ¿Quién fue?

El 3 de marzo de 2016 yo estaba sola en casa. Me acosté tarde, porque me cuesta renunciar a la noche, y no sé cuánto tiempo después me despertó una pesadilla donde había gritos, disparos, una mujer de pelo negro con la cabeza llena de sangre... Me levanté asustada, encendí el ordenador para sentirme acompañada y abrí algunos periódicos. Un par de horas más tarde en uno de ellos me encontré la noticia del asesinato de una activista hondureña: Berta Cáceres. Al verla me entró el mismo frío de la pesadilla de la que me estaba intentando recuperar. Esa señora, de la que yo no había oído hablar en mi vida y a la que nunca antes había visto, era exactamente la mujer que aparecía en mi sueño. A Berta Cáceres la habían asesinado por la misma razón por la que hacía unos meses acababa de recibir en San Francisco el prestigioso Premio Goldman, conocido como el Premio Nobel verde: la defensa contra la privatización del río Gualcarque, una de las escasas fuentes de recursos con las que cuenta el pueblo Lenca, la comunidad indígena a la que Berta pertenecía. Presa de la angustia y de un dolor tan ajeno y tan propio a la vez, empecé a escribir. Hacía menos de un año yo había estado un mes en El Salvador. Me puse a escribir palabras que poco a poco se fueron convirtiendo en una carta a Berta Cáceres y a todas esas mujeres centroamericanas que me habían contado su día a día. Más tarde esa carta se transformó en una suerte de crónicas en femenino de esa tierra mágica que es Centroamérica.

¿Qué encontraríamos en una radiografía íntima de Eva Guillamón?

Pues ahora mismo palabras en un idioma que dicen que proviene de la Antártida, cinco cuadros desde mediados del siglo XV hasta finales del XX, ideas de última hora y un poco de nervios, porque estamos a punto de estrenar una obra en el Museo Thyssen donde yo he hecho la dirección escénica y estos días no puedo pensar en otra cosa.

¿Qué papel juega la naturaleza en su poética?

En 2017 estrené en el Teatro Real Somos Naturaleza. Una cantata infantil donde la última pieza decía: "somos piezas del planeta / partes de una cadena / nuestra casa es la tierra / somos naturaleza". Yo me siento parte de la naturaleza, igual que mis riñones o el esternón lo son de mi cuerpo. Entiendo que el ser humano haga gala de esa soberbia que nos ha permitido llegar hasta aquí y organizar un planeta a nuestra entera disposición. Pero negar que a esta altura es fundamental encontrar una manera sostenible de estar en el mundo, me resulta tan ridículo como cuando hace años algunos aseguraban que la Tierra era plana.

¿La música llega a lugares a los que no llega la poesía? ¿O caminan juntas?

La poesía y la música son idiomas distintos que pueden encajar muy bien, pero que no se necesitan el uno al otro. Yo escribo mucha poesía para ser cantada, principalmente para mi grupo, Dúa de Pel, pero también para otras intérpretes. En ese caso trabajo la musicalidad de manera diferente, porque las palabras van a vivir en un ecosistema distinto, el de la música. La música aporta dinamismo y emoción; el papel, solemnidad y silencio. La música hace volar a la poesía, pero le quita profundidad.

¿Cuál es su preposición favorita?

Con.

¿Cuándo perdió el miedo a volar?

Cuando descubrí que el miedo a que se me pasara la vida intentando estar a salvo de todo peligro era mi miedo más grande.