El zasca de un hostelero de Gijón a un cliente: "No podemos decir a un cliente cómo tratar a su perro"

No sólo el servicio o la comida puede generar polémicas en un restaurante. También el ambiente o el resto de comensales. Esto es lo que le ha provocado una discusión en la red entre un hostelero y un comensal insatisfecho por lo vivido en su establecimiento a causa de un perro. "No podemos decir nada de cómo trata un cliente a su perro", defiende el empresario.

La queja del cliente es la siguiente. "De la comida, normal; pero es penoso que tengan un perro entre las patas del taburete de los dueños que cada vez que entraba alguien se ponía a ladrar bastante rato. Los dueños le daban patadas y seguían comiendo. Además, la camarera, que debía ser amiga, pasaba a acariciar el perro, es verdad que luego se pasaba agua por las manos. Experiencia bastante desagradable", expresa el presunto comensal, que en su perfil de TripAdvisor afirma ser de León.

La respuesta del empresario no se hizo esperar. "En correspondencia a su crítica, comentarle que nos disculpe si en su visita hubo un perro que molestó durante estuvo en nuestro local. Cómo trata cada cliente a su perro no podemos decir nada. Intentaremos por todos los medios que cada persona que traiga su perro intente que no moleste a los demás clientes para hacer un ambiente idóneo como buscamos", ha expresado el empresaio.

La cosa no quedó ahí: "En respuesta a que la camarera tocara el perro como bien dice usted se lavaba cada vez que lo tocaba pero intentaremos que se eviten esas situaciones", relata.

Antes de acabar, continuó: "Ante todo disculpen los malos momentos sufridos en su visita. Se buscará la forma de mejorar todos los errores y si quiere volver a visitarnos haremos todo lo posible porque su estancia sea mucho mejor".

Los enfrentamientos entre hosteleros y clientes insatisfechos están a la orden del día en internet, especialmente en algunas redes sociales enfocadas a este tipo de servicios, en los que se puntúa y critica a establecimientos.

Según muchos hosteleros, en estas plataformas proliferan los comentarios falsos. Por este motivo, son muchos los empresarios que piden que antes de permitir realizar estas críticas se obligue a los usuarios a presentar un ticket o una factura de haber consumido en el establecimiento, a fin de ganar en verosimilitud y transparencia.

Una de las redes sociales más populares en este setnido es TripAdvisor, si bien hay otras como Google que ofrecen este servicio y que cada día ganan más adeptos.