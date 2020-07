Un tren "casi lleno" con un contagiado a bordo obliga a aislar a 16 personas

Los únicos contagios que se están dando en el área sanitaria de Vigo son casos importados. Uno de los últimos fue el de la chica que llegó a a la ciudad olívica el pasado domingo procedente de Barcelona y que dio positivo por coronavirus. Una vez detectado, Renfe entregó de forma inmediata al Sergas un listado con los nombres y datos de contacto de todos los pasajeros de ese ferrocarril Alvia que arribó a la ciudad, además del número exacto del asiento en el que viajaba. Una vez recibida la información, las autoridades sanitarias decidieron poner en aislamiento domiciliario a 16 de los pasajeros.

A la hora de decidir a quiénes se confinan se utilizan diversos criterios epidemiológicos pero, sobre todo, la posición respecto a la persona contagiada. Por tanto, los 16 aislados son los que iban más cerca de la mujer que dio positivo y que por tanto tienen más posibilidades de contraer el virus. Según apuntan fuentes sanitarias, solo tres personas de las dieciséis que se ha decidido confinar son de Vigo. El resto de aislados pertenecen a distintos puntos de toda la geografía española. Y es que el tren Barcelona-Vigo realiza varias paradas a lo largo del trayecto y fueron decenas los pasajeros que subieron y bajaron en las diferentes paradas desde la salida del ferrocarril desde Barcelona.



Protocolo de actuación

Como marcan los protocolos en estos casos, a todas estas personas confinadas se les hace un seguimiento diario telefónico para comprobar su evolución y, especialmente, si desarrolla algún tipo de síntoma relacionado con el coronavirus. En este caso, se le haría la prueba PCR. De momento no se ha hecho el test a ninguno de ellos para evitar que, si el contagio se ha producido muy recientemente, los test aporten resultados no definitorios y se genere una falsa sensación de seguridad entre los contactos. Es decir, aunque se le haga la prueba hoy y diese negativo, mañana sí podría dar positivo. La decisión de la realización de las PCR, no obstante, está siempre en manos del servicio de Medicina Preventiva. Estas personas que han tenido que ser aisladas deberán estar confinadas durante catorce días.

Respecto a la viajera contagiada, se trata de una chica de Vigo que también está en cuarentena domiciliaria. No ha necesitado su ingreso en el hospital ya que sus síntomas son muy leves. Su evolución es favorable.

El tren Alvia que llegó el pasado domingo de Barcelona, que cuenta con una capacidad para unas trescientas personas, venía "casi lleno", según apunta un portavoz de Renfe.



Aeropuerto de Vigo

Este no es el único caso de coronavirus importado que llegó a Vigo recientemente. Otro de ellos es un positivo que aterrizó en Peinador en un vuelo de Iberia desde Madrid el pasado día 11. En este caso es el área sanitaria de A Coruña la que está controlando su evolución tanto a él como a otros doce pasajeros del avión residentes en diferentes puntos de la comunidad gallega y que han sido puestos en aislamiento en sus domicilios. En este caso, el avión también iba lleno.

En ambos casos se trata de pacientes que han dado positivo días después de llegar a la ciudad y que por tanto no tenían síntomas antes de su entrada en el tren o avión que les trajo a Vigo. Todo lo contrario al hombre de 44 años que recaló en la ciudad olívica la semana pasada tras coger un autobús desde Madrid y que presentaba signos de sufrir neumonía y síntomas compatibles con el coronavirus, como la dificultad para respirar.

Desde el área sanitaria de Vigo se reconoce que estos casos importados serán habituales de ahora en adelante tras levantarse las restricciones de movilidad, la recuperación del tráfico aéreo y la apertura de fronteras. Hay que recordar además que ya no hay limitaciones de aforo en los medios de transporte.

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, hizo un llamamiento recientemente a Sanidad Exterior, dependiente del Ministerio, para que "informe" de la llegada a la comunidad de este tipo de casos positivos. El responsable autonómico mostró además su "preocupación" por el riesgo de llegada de más contagiados en avión a Barajas, Oporto o Lisboa.