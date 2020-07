El "Cobrador del Frac" persigue a un colaborador de Sálvame por irse de un bar sin pagar

Un "simpa". Irse sin pagar lo consumido. Eso es lo que hizo una colaboradora de Sálvame, según han adelantado hoy en el programa. La protagonista de este reprochable acto es Chelo García Cortés. Según han relatado en el programa de Telecinco, García Cortés abandonó un establecimiento de Madrid sin abonar las consumiciones no incluidas en el menú.



La noticia ha sido desvelada hoy mismo en Sálvame y ha conmocionado a la audiencia. Han sido muchos los seguidores del programa que a través de las redes sociales han manifestado su repulsa a los actos de Chelo García Cortés. "Es una vergüenza", criticaban, sobre un asunto que seguramente no tendrá ningún tipo de repercusión penal para la colaboradora, aunque sí le está costando importantes rapapolvos en la red.





Hay que entender el periodismo camaleónico-estrafalario de #YoveoSálvame en cada uno de sus contenidos, por separado.



Que el cobrador del Frac persiga hoy a Chelo García Cortés por una deuda de ¡2,50€! es puro show y folclore televisivo (TAN necesario) ?? pic.twitter.com/9H7qlg6JgT — Álvaro Roldán ?????????? (@alvaroRoldan_) July 23, 2020

El importe de las consumiciones ascendía a 2,5 euros, una cantidad que no es excesiva, pero que a los seguidores del programa no les ha importado para cargar tintas sobre García Cortés. Y es que las críticas le vienen, más que por el importe delLo que está claro es que es que nada de lo que hacen los colaboradores de Sálvame pasa desapercibido. Hasta el error más nimio tiene. Todo apunta a que García Cortés había dejado sin pagar esas consumiciones por un despiste. No es la primera vez que Chelo García Cortés es muy criticada en la red esta semana., coincidiendo con el fallecimiento del marido de la actriz.El mensaje de García Cortés fue el siguiente:, escribió, en unas líneas acompañadas por el emoticono de una rosa. El texto generó gran controversia en internet. Muchos usuarios criticaron la falta de tacto de la habitual colaboradora de Sálvame, por pensar en algo tan secundario como lDe hecho, Chelo García Cortés fue uno de los temas más comentados en algunas redes sociales después de este mensaje, para muchos muy inapropiado.