Críticas a la "peor sidrería de Gijón": "Nunca vi un servicio tan pésimo y una calidad tan mala"

En no pocas ocasiones la experiencia de los clientes no es del todo buena en los locales de hostelería. Y muchos aprovechan para reflejarlo en páginas en las que se comparten opiniones como la famosa Tripadvisor. Hace días que una sidrería de Gijón acoge críticas de numerosos clientes. De hecho hay quién la ha calificado como "lo peor de Asturias". Lo cierto es que numerosos responsables de locales de hostelería se han quejado en los últimos años de la proliferación de este tipo de páginas en las que muchos dan su opinión sin ni tan siquiera tener que demostrar que estuvieron en el local en cuestión.

"Soy de Gijón desde que nací y en mi vida vi un servicio tan pésimo y una calidad tan mala del producto. El camarero de la terraza es el ejemplo claro de cómo no debe ser un camarero. Maleducado, con una cara de malaostia enorme. Y tratando a los clientes con una chulería increíble. Nos trató fatal. La sidra de lo peor y del escanciado ni hablamos. No recomendable para nada. Gijón estaría mejor sin ese tipo de sidrerías", señalaba uno de los últmos clientes. No era el único con una mala opinión.

Otro titulaba "un sitio a evitar" resumiendo su opinión."Camareros peleándose entre ellos, comida poco apetitosa y local poco acogedor. Para olvidar en cualquier viaje a Gijón. Es increíble que sitios así puedan subsistir", sentenciaba.

Encontronazo

Los encontronazos entre clientes y hosteleros son cada vez más frecuentes en la red. En muchos casos, los empresarios critican que las críticas vertidas hacia ellos en internet son totalmente injustificadas. Eso es lo que ha pensado un empresario de Oviedo, después de que un supuesto comensal le acusase de maltratar a sus empleados. "Aquí no vejamos a los camareros", ha espetado ante el comentario, que considera falaz.

La crítica del cliente es la siguiente. "Anoche fuimos a cenar varios amigos y pasamos vergüenza ajena cuando oímos el encargado poner a caer de un burro a una camarera delante de los clientes. No es la primera vez que oímos tales voces. Supongo que esos trabajadores necesitaran mucho el dinero para aguantar a tales dictadores", acusa el comensal.

El relato del cliente prosigue. "Por nuestra parte no volveremos. Me parece terrible que aún existan superiores que traten como basura a sus empleados. ¿No os da un poco de vergüenza dar un trato tan vejatorio y miserable a vuestros trabajadores? Es imposible trabajar con esa tensión y ese miedo. De pena.", asegura con dureza en el comentario.

La respuesta del hostelero no se hizo esperar. "Disculpa pero tenemos que desmentir tu relato porque se aleja bastante de la realidad, no hubo ninguna bronca del encargado a una camarera. En nuestro establecimiento el personal lleva muchos años trabajando con nosotros, incluso se jubilan en esta casa, no podemos consentir que digas que se les da un trato vejatorio y miserable. En esta casa se respeta al máximo el trabajo de todas las personas, los empleados (dentro y fuera de la cocina) son uno de los activos más importantes que tenemos desde que abrimos hace ya 45 años", enuncia el empresario.

Su explicación prosigue. "Nosotros estamos muy orgullosos del equipo humano que forma todo el personal, que trabaja muy duro y codo a codo para hacer el día a día más sencillo a sus compañeros. Aquí no hay superiores. En esta casa se trabaja con flexibilidad, sin miedos ni tratos vejatorios. En nuestro restaurante se trabaja mucho para ofrecer un servicio de calidad y así lo avalan nuestros clientes. Desmentimos y desacreditamos totalmente tu mensaje porque se trabaja mucho y bien, algo que todo aquel que venga a visitarnos lo comprobará con sus propios ojos, no con historias inventadas para hacer daño. Un saludo", concluye la respuesta.

Este tipo de enfrentamientos son cada vez más comunes en internet. De hecho, son muchos los empresarios que piden a los portales que concentran este tipo de críticas que exijan a los usuarios la muestra de un ticket o similar para corroborar que se trata de críticas reales y no falsas.