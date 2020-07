Sánchez califica de "desajustada" la cuarentena impuesta por el Reino Unido

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó ayer de "desajustada" la decisión de Reino Unido de obligar a hacer cuarentena a los ciudadanos que regresen de España, ya que, según el jefe del Ejecutivo español, desde el punto de vista epidemiológico es "más seguro" estar ahora en cualquiera de las comunidades que más visitan los británicos que en su país, en referencia a Baleares y Canarias. Sánchez también confirmó que está hablando con las autoridades británicas para que "recapaciten" y se echen atrás en esta medida.

"Si nos atenemos a los datos epidemiológicos tanto de España como en zonas como Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana y Andalucía, inferiores (en incidencia del virus) a los del Reino Unido hasta incluso sería más seguro estar en estos destinos que en el Reino Unido", aseveró el jefe del Ejecutivo en una entrevista en Telecinco. Y añadió que el error que comete el Gobierno británico es contemplar la incidencia acumulada del coronavirus en el conjunto del país, cuando en este momento el 64% de los nuevos contagios se concentran solo en dos territorios (Cataluña y Aragón).

Sánchez indicó que son las autoridades británicas las que deben dar explicaciones sobre esta decisión, y ha considerado "llamativo" que en la frontera terrestre que tienen ambos países, la de Gibraltar, no se esté aplicando.

Sanidad cifró ayer en 855 los nuevos contagios en las últimas 24 horas, frente a los 922 del pasado viernes, de los que 474 se han contabilizado en Aragón, lo que eleva la cifra total de enfermos a 278.782. Estos son 6.361 casos más de los notificados el viernes.

En cualquier caso, Sánchez insistió en pedir al Reino Unido que decida en función de los datos epidemiológicos que tiene el país, cuya situación "en buena parte del territorio" es "de control de la pandemia".

Durante la entrevista, Sánchez preguntó por las palabras del coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, admitiendo que la menor llegada de turistas reduce el riesgo de casos importados y "ayuda en cierta manera".

El presidente del Gobierno respondió indicando que en toda decisión pública que se tome "hay que saber combinar la perspectiva sanitaria y la económica" y "el doctor Simón es un epidemiólogo".

"Sabemos que precisamente para frenar el virus hay que tener cuanta menos movilidad mejor, pero evidentemente hay que incorporar también la perspectiva económica y empresarial", añadió.

Pedro Sánchez insistió en la "intensa coordinación" entre el Gobierno y las comunidades autónomas en la lucha contra el coronavirus, y recordó la conferencia de presidentes que se celebrará el viernes para reforzar dicha coordinación. También insistió en pedir responsabilidad y seguir manteniendo todas las precauciones, como la higiene de manos, la mascarilla y el distanciamiento social.

"La clave es que tenemos que ser muro y no transmisor del virus porque un 70% de los brotes afectan a menos de diez personas y tienen su origen en reuniones familiares o de ocio", afirmó.

En cuanto al acuerdo europeo por el que España tendrá 140.000 millones del fondo de recuperación, Sánchez señaló que los objetivos para el uso de estos recursos son claros: crear empleo sobre bases sostenibles y sin ponerse la "venda" sobre los cambios que hay que acometer en la economía, como la digitalización o la transición ecológica.

Unas horas antes de la entrevista a Pedro Sánchez había comparecido Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, y surgió la polémica. En su comparecencia para hacer balance semanal de la evolución del coronavirus, agradeció a Bélgica y el Reino Unido que desincentiven los viajes a España, ya que se reduce el riesgo de casos de coronavirus importados, aunque admitió que para el sector turístico supone un serio problema que disminuyan los turistas.

"Agradezco que los belgas decidan no recomendar venir a España. Es un problema que nos quitan, menos riesgo de importación de casos", aseguró, mientras que explicaba que algunas zonas de Bélgica están en una situación mejor que la de España, "pero otras no".

El experto señaló que "no podemos echar las campanas al vuelo ni saber lo que va a pasar ni aquí ni en Bélgica ni en Francia ni en ningún sitio", al insistir en que hay brotes en todos los países, "más grandes o más pequeños, y hay que tener mucho cuidado". El epidemiólogo afirmó que "no tiene problema" con que Bélgica extreme sus medidas de precaución, aunque admitió que sería bueno que se discutieran previamente.

"Aunque entiendo que para el sector turístico es mejor que vengan viajeros belgas, desde el punto de vista sanitario el reducir ese riesgo marginal también nos ayuda en cierta manera", subrayó.

Y aplicó el mismo análisis a la decisión del Reino Unido de imponer cuarentena a los viajeros que lleguen desde España, antes de especificar que no todas las comunidades están en la misma situación y resaltar que Aragón y Cataluña son "dos zonas muy concretas" de la geografía española en las hay un nivel de transmisión muy superior al del resto.

Según sus datos, en los últimos dos meses se detectaron 195 contagiados de coronavirus en 140 vuelos que llegaron a territorio español, la mayoría de ellos con un solo infectado y procedentes de América Latina, aunque también de Francia, Alemania y Reino Unido, entre otros países, lo que quiere decir que "el virus circula".

En este sentido, insistió en la necesidad de concienciar a los ciudadanos de que se debe ser prudente, ya que ha asegurado que, aunque no son muchos, hay personas que se suben a los aviones con sintomatología, lo que también sucede con los españoles que viajan a otros países, y pueden generar pequeños brotes

Fernando Simón descartó ayer que España esté ante una segunda ola del covid-19 y que la situación esté descontrolada, e incidió en que la situación es "bastante desigual" entre los diferentes territorios, con comunidades que registran brotes importantes, como Cataluña o Aragón, y otras en las que la incidencia es más baja.

Añadió además que "aunque fuera una segunda ola, no sería homogénea en toda la península" y que en cualquier caso "no se puede hacer una comparación homogénea" con lo ocurrido en marzo y abril. Para empezar porque la situación no es la misma, ya que ahora se detectan mucho más y más pronto. Pero aun así remarcó que "el virus sigue circulando y no se puede bajar la guardia".

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias hizo hincapié durante su intervención pública en que en este momento España no es un país en el que se esté produciendo una transmisión comunitaria. "Mientras no creamos que la transmisión está descontrolada y, salvo zonas muy concretas, donde hay transmisión comunitaria y se han implementado medidas para poner orden y evitar que esta diseminación se descontrole, ahora mismo en la mayor parte de España no existe ese riesgo".