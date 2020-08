Un corto del avilesino David Rodríguez, preseleccionado para los "Goya" de 2021

El cineasta avilesino David Rodríguez Muñiz ha sido preseleccionado para los premios "Goya" de 2021 por su película documental "Beyond the Glacier". Rodríguez Muñiz es, además, el guionista, director y encargado de la fotografía del filme, que forma parte además de los cortometrajes finalistas del certamen nacional Avilés Acción en la sección Asturias. El filme del avilesino será proyectado el lunes día 10 en la plaza Domingo Álvarez Acebal a partir de las 22.30 horas.

La obra de Rodríguez Muñiz fue rodada en Kirguistán y Kazajistán, y reflexiona sobre las relaciones humanas con el medio natural. Se detiene además en abordar el conflicto del agua en estos países del Asia Central a través del análisis el devenir del río Sir Daria, desde su nacimiento en los glaciares de la cordillera Tian Shan y hasta su desembocadura en el mar de Aral, a más de 3.000 kilómetros de distancia.

"Beyond the Glacier" fue estrenada en la Semana Internacional de Cine (Seminci) de Valladolid. Y desde entonces ha sumado ya una notable presencia en más de una veintena de certámenes cinematográficos de prestigio tanto a escala nacional como internacional. Algunos de esos certámenes son el Festival Internacional de Cine de Gijón, el Colorado Environment Film Festival de Estados Unidos, el International Documentary Film Fest de Viena, el Festival Internacional de Cine Ambiental de Argentina o el Seoul Eco Film Festival de Corea del Sur.

La presencia del documental del cineasta avilesino en certámenes ha traído consigo también no pocos galardones. Este es el caso del premio al mejor cortometraje documental del festival vizcaíno Enkarzin, el premio "Uno de los Nuestros" en el Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria, el premio a la Mejor Banda Sonora, obra de Pedro Acevedo, en el festival internacional de cortometrajes de Aguilar de Campoo (Palencia), el premio al mejor cortometraje de naturaleza del certamen de cortometrajes documentales de montaña y naturaleza de Palma y el galardón al mejor cortometraje documental del festival Internacional de Cine de Sax en Alicante.

David Rodríguez Muñiz cuenta además con otros cortometrajes como "Deil", que se llevó la mención especial del jurado en el Festival de Málaga y el premio del público en Avilés Acción, y "Monstruo", entre sus obras de ficción como realizador. Con el colectivo audiovisual "Dropped Frames" ha realizado los documentales "The River" (documento sobre la topografía del río Nalón) y "Refugiados", un filme sobre el centro de rescate de primates Rainfer, que fue seleccionado en los festivales de Clermont-Ferrand, EFFA Melbourne y Bogoshorts Bogotá, entre otros, obteniendo siete premios entre los que se encuentra el premio al mejor cortometraje documental en FICMEC.

Como director de fotografía, David Rodríguez Muñiz ha participado en el largometraje documental "Os días afogados" (Amanita Films) de Luis Avilés y Cesar Souto por el que fue candidato al Goya a la mejor dirección de fotografía. El cineasta avilesino también ha trabajado de forma habitual con el dramaturgo Rodrigo García como realizador de visuales para sus obras: "Evel Knievel vs MacBeth na terra do finado Humberto" (2017), "Tragedy" (2017) y "Pippo y Ricardo na terra do finado Humberto" (2018).