La segunda temporada de "The Boys" se estrena el 4 de septiembre

Imagen promocional de la segunda temporada de "The Boys". Amazon Prime Video

La segunda temporada de "The Boys" ya tiene fecha de estreno. Los tres primeros capítulos de esta nueva tanda de episodios llegarán a Amazon Prime Video el 4 de septiembre. En las semanas siguientes, la plataforma de streaming estrenará un episodio cada viernes, hasta completar, el 9 de octubre, las ocho entregas de esta segunda temporada.

Basada en la serie de cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, "The Boys" plantea una distopía en la que los superhéroes existen y los más famosos entre ellos, un grupo conocido como "Los Siete" y liderado por Patriota (Antony Starr), están a sueldo de una multinacional. Convertidos en celebridades, "Los Siete" se muestran como un grupo corrupto, que frecuentemente dañan a los ciudadanos de manera accidental o premeditada, y que no muestran ningún escrúpulo para liquidar cualquier posible amenaza a su estatus. Para combatir a este grupo de superhéroes, "Carnicero" (Karl Urban), un antiguo agente de la ley, crea "The Boys", una cuadrilla de renegados y "outsiders".

La violencia descarnada, el humor negro y la mirada desmitificadora hacia el mundo de los superhéroes convirtió la primera temporada de "The Boys" en uno de los mayores éxitos de Amazon Prime Video. Para esta segunda entrega, la plataforma promete una tanda de episodios "aún más intensa y alocada" que la primera.