La pandemia se dispara con 4.500 positivos más y 580 brotes activos en España

La intensidad de los rebrotes de covid-19 acerca a España a la temida segunda ola de la pandemia. El ministerio de Sanidad, que estima que hay más de 580 brotes activos en el conjunto del país, incluyó ayer 4.507 positivos más a su estadística. Una cifra que, según sus criterios, solo incluye 1.895 nuevos contagios respecto a la víspera, pero que en cualquier caso queda distorsionada por la ausencia de los datos de Aragón, la comunidad autónoma más afectada por los rebrotes, que no pudo cargarlos debido a un problema técnico.

Esta es la tercera vez, en lo que va de semana, que alguna autonomía (siempre entre las más afectadas) no puede incorporar sus datos al registro diario. El lunes, cuando se incorporaron los positivos del fin de semana, Cataluña, Madrid y Navarra no pudieron subirlos, debido a problemas técnicos. Y el miércoles, fueron Castilla-La Mancha (también por un problema técnico) y el País Vasco (por estar disfrutando de fiesta nacional) los que no mandaron sus datos.

Estas sucesivas lagunas en el conteo contribuyen a maquillar las estadísticas diarias de nuevos contagios. El ejemplo perfecto es el de ayer, cuando la estadística de casos confirmados mediante test PCR se incrementó en 4.507, de los que para el Ministerio de Sanidad solo 1.895 tienen la consideración de nuevos positivos, al haber sido registrados las 24 horas anteriores.

Los datos de Aragón, la región más afectada con una tasa de incidencia de 503,6 infectados por cada 100.000 habitantes, se incorporarán al cálculo global presumiblemente el lunes, cuando se actualicen los datos del fin de semana. Pero ya no tendrán la consideración de "nuevos positivos", sino que irán al cómputo global. Una circunstancia que distorsiona el recuento e impide dar una visión certera de la evolución diaria de la pandemia en España.

Pese a esta laguna en el recuento, los datos que sí se han presentado dibujan un panorama preocupante. Esos 1.895 contagios "oficiales" diagnosticados entre el jueves y ayer suponen la cifra más alta desde que se cambió la metodología, el 25 de mayo. Con las cifras de Aragón, probablemente se estaría hablando de más de 2.500 nuevos contagios, ya que la Dirección General de Salud Pública de esta comunidad apuntaba ayer la cifra de 662 nuevos positivos.

Entre el resto de regiones, Madrid fue la que más nuevos contagios registró respecto al día anterior, con 567. Pero en el conjunto de los últimos siete días, y tomando el dato de positivos confirmados mediante PCR, Cataluña fue la comunidad autónoma con más contagios, 5.004, seguida de Madrid (4.167) y Aragón (3.692), pese a la laguna en los datos de ayer. En el conjunto del país, se han confirmado 20.680 positivos en la última semana.