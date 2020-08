El feliz regreso de Chirino a As Quintas

Cecilia Pérez, Pablo León, Eduardo Rodríguez (secretario de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino), Marta Chirino y Herminio Álvarez, ayer, en la inauguración de la muestra de Chirino en la sala As Quintas de La Caridad.

Cecilia Pérez, Pablo León, Eduardo Rodríguez (secretario de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino), Marta Chirino y Herminio Álvarez, ayer, en la inauguración de la muestra de Chirino en la sala As Quintas de La Caridad. T. CASCUDO

"Pensar que tenemos aquí a Martín y que él sería feliz con esto, me emociona. Estoy seguro de que le encantaría", señaló ayer el escultor franquino Herminio en la inauguración de la exposición "Martín Chirino en As Quintas", que constituye todo un homenaje al artista canario, fallecido en marzo del año pasado y que estuvo muy vinculado al Occidente asturiano. La muestra, promovida por la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino y la asociación Amigos de As Quintas, se podrá visitar hasta el 15 de octubre.

Igual de emocionada que Herminio se mostró su hija Marta, satisfecha por lo "elegante" que queda la obra en la sala de La Caridad y también por poder apoyar el proyecto cultural franquino que tanto gustaba a su padre. "Él estaría feliz porque no se podría imaginar esta expectación. Cuando haces una exposición viene mucha gente, pero esto tiene una parte de cariño especial que es muy bonito y entrañable", añade Marta, que preside la Fundación canaria.

Los artistas Mercedes Cano y Antonio Sobrino, discípulos del canario, no se quisieron perder la inauguración, que calificaron de "muy completa y entrañable". Ambos pertenecen al grupo Noventaynueve, creado en torno a uno de los talleres que impartía Chirino, y reivindican su figura como la de un "maestro", una persona "de gran sabiduría y generosidad". "Era cariñoso y cercano, siempre atentísimo. Te hacía sentir bien y te motivaba para que descubrieras cosas y fueras más allá", añaden.

Tampoco faltó en La Caridad la presidenta de la asociación Centro de Cultura y Arte China-Occidente, de la que Chirino es presidente de honor. "Esta exposición es un regalo para el pueblo, una maravilla, además incluye obras que representan muy bien al autor", precisa Longling Yu.

La Alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, hizo hincapié en el "honor" que supone acoger la obra de Chirino y la programación complementaria que se plantea para los próximos meses. Además, destacó el "esfuerzo" que supone mantener la actividad cultural pese a las restricciones que marca el covid-19. A su lado estuvo el director de Cultura y Patrimonio del Principado, Pablo León, que se refirió a la muestra como "una de las grandes exposiciones del año en Asturias porque Martín Chirino es uno de los escultores claves de la segunda mitad del siglo XX y de comienzos del XXI". También destacó el valor de As Quintas como "un referente de lo que tiene que ser la cultura en el ámbito rural".