Disney proyecta volver al mundo de "Tron" en una película con Jared Leto

Disney planea relanzar la saga de "Tron", para lo cual ha fichado al director Garth Davis, responsable de "Lion" (2016), y pretender firmar al intérprete Jared Leto, ganador del "Oscar" al Mejor actor de reparto por "Dallars Buyers Club". El proyecto es una vieja ambición de la Disney, pero llevaba parado desde el relativo fracaso que supuso "Tron: Legacy", estrenada en 2010.

El portal "Deadline" avanza que esta nueva película no sería una continuación del clásico "Tron" (1982) ni de su secuela, sino que adoptaría una nueva dirección dentro de ese universo de ciencia-ficción.

Los rumores en torno a esta nueva entrega de la saga comenzaron en 2015, cuando circuló la noticia de que Joseph Kosinski, director de "Tron: Legacy", trataría de rectificar el rumbo de la saga en una tercera película. Dos años después, surgieron los rumores de que Jared Leto sería el protagonista de la nueva entrega.

Según aclara "Deadline", las intenciones de Disney pasan por tener a Leto como estrella bajo la dirección de Davis en una película que, no obstante, todavía está en desarrollo y que no ha recibido la aprobación definitiva por parte de la productora. Si este filme se hiciera realidad, sería un notable cambio de registro para Davis, que no ha trabajado nunca en una superproducción y cuya carrera sobresale por "Lion", nominada a seis premios "Oscar", y "María Magdalena" (2018), con Rooney Mara y Joaquin Phoenix. Leto tiene pendiente de estreno la cinta "Morbius", cuy estreno se ha pospuesto a marzo de 2021 por la pandemia.