Ya puedes consultar todos los premios del Sorteo Extra de Verano 2020 de la ONCE

Como cada año la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, prepara para el día 15 de agosto un sorteo Extra de verano que deja premios por toda España. El sorteo se producirá hoy, sábado 15 de agosto a eso de las nueve y media de la noche. En cuanto esté disponible, te contaremos cual ha sido la combinación ganandora.

Este Sorteo Extra de Verano 2020 del Cupón de la ONCE trae consigo numerosos premios que bañarán de millones el país entero. Como siempre podrás ser el primero en enterarte si has sido o no uno de los agraciados de este sorteo si sigues nuestra página como habitualmente.

Los premios son los siguientes: un primer premio de 20.000.000 de euros para el boleto que tenga las 5 cifras y la serie. A continuación, se entregarán nada menos que 119 premios de 60.000 euros a todos aquellos que tengan un boleto con las cinco cifras. La cosa no termina ahí porque habrá otros 1.080 premios de 3.000 euros para los cuatros últimas cifras, 10.800 de 60 euros para las tres últimas, 108.000 de 15 euros para las dos últimas y 1.080.000 premiados a los que les corresponden 6 euros (lo mismo que cuesta el boleto) por coincidir su boleto con el último número del sorteo.

También hay unos jugosos premios adicionales. Habrá 20 premios de 100.000 euros a las 5 cifras y serie de la segunda a la vigesimoprimera extracciones completas y 2.380 premios de 600 euros a las 5 cifras de la segunda a la vigesimoprimera extracción completas.

La emisión del producto estará formada por números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 120.

Premios

1 premio de 20.000.000 € a las 5 cifras y serie.

20 premios de 100.000 € a las 5 cifras y serie de las extracciones adicionales

2.380 premios de 600 € a las 5 cifras de estas extracciones

119 premios de 60.000 € a todas las series.

1.080 premios de 3.000 € a las 4 últimas cifras.

10.800 premios de 60 € a las 3 últimas cifras.

108.000 premios de 15 € a las 2 últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra

Si no tienes suerte con el sorteo Extra de Verano del Cupón de la ONCE de hoy sábado 15 de agosto de 2020 sabes que tendrás una nueva oportunidad el próximo jueves con el sorteo ordinario del día.