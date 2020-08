Las asociaciones del Camino del Norte apoyan la gestión del Xacobeo por la Laboral

La Agrupación de Asociaciones del Camino del Norte estaba al tanto desde julio del cambio que la Consejería de Cultura se traía entre manos en los estatutos de la Fundación Laboral Centro de Arte, para incluir la promoción del Camino de Santiago entre sus finalidades y posibilitar la captación de fondos privados con destino al Xacobeo-21. Laureano García, su presidente, respalda la decisión, tomada ante la premura de tiempo y, según entiende, con carácter transitorio y a la espera de que otra institución pueda hacerse cargo de esas competencias. Considera que "dar este paso es beneficioso para el Camino, porque va a ayudar a que las empresas inviertan" y entiende que la modificación en los fines de la Fundación de la Laboral no tiene más intencionalidad que la instrumental. "Es una medida de urgencia, tomada a seis meses vista de que empiece el Xacobeo, porque no daba tiempo a crear otra fundación que se ocupara de ello y ante la posibilidad de obtener unos fondos interesantes", indica. Comenta que, según las estimaciones de la Consejería, Asturias podría atraer por esta vía hasta 900.000 euros.

José Luis Galán, el presidente de la Asociación Asturleonesa de Amigos del Camino de Santiago, que gestiona el albergue de peregrinos de Oviedo, disiente y opina que la cesión de la gestión del Xacobeo al centro de arte de Gijón es "una ocurrencia, un invento que no tiene fundamento".

El Gobierno asturiano mantienes que "ha optado por utilizar una fundación ya existente para articular la captación de mecenazgo porque esta fórmula ahorraba tiempo y recursos económicos, dado que la creación de un nuevo organismo habría llevado más tiempo y también implicaría más gasto".

Laureano García refiere que hace tres semanas la Agrupación de Asociaciones del Camino del Norte se reunió con el director general de Cultura, Pablo León, y trataron con él el asunto de la Laboral y el Xacobeo. "Él ya nos había explicado que se veían encima con el problema de gestionar las aportaciones privadas para el Xacobeo y que la Consejería no podía hacerlo por sí misma, que tenía que ser un organismo aparte. Entonces nos comentó que estaban pensando en la Laboral porque tenía capacidad para hacerlo y no había tiempo para crear algo nuevo", explica. "Eligieron esa fundación porque era la que más fácil tenía la adaptación de los estatutos a los fines que se pretendía", detalla García. "Yo lo entiendo simplemente como una medida de urgencia, ante la posibilidad de obtener unos fondos", añadió.

Las prisas que hubo que imprimir a esta medida concuerdan con el tono general de los preparativos del Xacobeo en Asturias, por lo que cuenta. "Va aprisa y corriendo, como se suele hacer todo en Asturias. Tenemos el Xacobeo a cuatro meses vista y un año complicado para el Camino, en el que hay muchas expectativas puestas", comenta Laureano García. Agrega que, para paliar el impacto del covid, el Xacobeo se ha ampliado a parte del 2022 y adelanta que la Iglesia ya está tramitando también la ampliación del periodo de indulgencias.

La agrupación que preside Laureano García y de la que forman parte 14 asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de Cantabria, Asturias y Galicia esta inmersa desde el pasado mes de febrero en un proceso, que se ha visto interrumpido por la crisis sanitaria y el confinamiento, para dar forma de asociación a la Mesa del Camino Primitivo de Santiago. De ella forman parte las administraciones públicas de Galicia y Asturias, los ayuntamientos entre Oviedo y Lugo y decenas de asociaciones vinculadas de una u otra forma a la ruta jacobea, y que durante años ha funcionado de forma informal. "El 28 de febrero se aprobó en Las Regueras la constitución de una asociación y se están redactando los estatutos, todo ha quedado ralentizado por el covid, pero, cuando hayamos acabado, la Mesa tendrá capacidad para hacer lo que ahora hará la Laboral", explica Laureano García.

La opinión de José Luis Galán, el presidente de la Asociación Asturleonesa de Amigos del Camino de Santiago, difiere de la del presidente de la agrupación en la que está integrada. Galán no encuentra más justificación al cambio estatutario de la Laboral que "tapar los fracasos del centro de arte de la Laboral" y considera que, antes que su fundación, "hay entidades mucho más justificadas para asumir la gestión del Xacobeo. No veo el encaje de la Laboral por ninguna parte", y añade que "el Ayuntamiento de Oviedo algo tendrá que decir también y el Consejo Jacobeo y las asociaciones de Amigos del Camino...".

Galán señala que la ruta jacobea "tiene muchos kilómetros en Asturias, y el Camino de la Costa tiene tirón, pero el fundamento histórico no se puede comparar, ni con el Primitivo ni con el del Salvador, que va de León a Oviedo. Oviedo tiene un peso preponderante en el Camino, con la Catedral, la Cámara Santa, la figura de Alfonso II". Considera que a estas alturas, "aparte de la rivalidad entre Oviedo y Gijón, ponerse a discutir el papel de Oviedo en el Camino me parece una tontería".

También Laureano García considera que ese debate debería estar superado, pero en otro sentido. "Gijón no es Camino Primitivo, pero es Camino de Santiago, no me parecen adecuados los reproches del Ayuntamiento de Oviedo. Ademas, Oviedo lleva muchos años de espaldas al Camino, algo que ahora parece querer reparar. Que la fundación que gestiona el Xacobeo tenga su sede en Gijón no quiere decir que las actividades no se hagan en Llanes, en Siero, en Castropol y en Oviedo. Lo de discutir porque esté en Gijón o en cualquier otro sitio me parece aldeano: hay que aportar por todo el Camino".

Aparte de la captación de fondos privados para los actos del Xacobeo, Laureano García espera que a través de la Fundación de la Laboral se gestione algún congreso, publicación o alguna otra actividad.

Desde el Ayuntamiento de Oviedo, después de que LA NUEVA ESPAÑA revelara los cambios en los estatutos de la Fundación Laboral Centro de Arte y su implicación en el Xacobeo-21, se sucedieron las críticas al Principado, al entender que la medida suponía "un ataque frontal a Oviedo y los ovetenses", "partidista y artificial".